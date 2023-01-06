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蘋果撐不住了！3月起全面調漲iPhone、iPad、MacBook「換電池」價格

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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你的 iPhone 手機的電池是不是衰退了？是不是很快就沒電了呢？如果你的手機該換電池的話，動作要快了喔！日前 Apple 蘋果在官網宣布自 2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800/ HK$ 160。

圖片及資料來源：Apple
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iPhone 換電池價格

iPhone 11 系列、iPhone 12 系列、iPhone 13 系列：

．2023年1月1日至2月28日：NT$ 2,050 / HK$ 549

．2023年3月1日起：NT$ 2,850 / HK$ 709

iPhone 14 系列（維持原價）：

．2023年1月1日起：NT$ 3,190 / HK$ 779

蘋果官方維修網站：台灣 | 香港

圖片及資料來源：Apple
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iPad 換電池價格

換電池調漲的不只有 iPhone，iPad 換電池也同步調漲價格。Apple 蘋果官方表示自 2023 年 3 月 1 日起，下列超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 840 / HK$ 140

．iPad Pro（12.9 英寸，第 5 代和之前機型）

．iPad Pro（11 英寸，第 3 代和之前機型）

．iPad Pro（10.5 英寸）

．iPad Pro（9.7 英寸）

．iPad mini（第 6 代和之前機型）

．iPad Air（第 5 代和之前機型）。

蘋果官方維修網站：台灣 | 香港

MacBook 換電池價格

另外，MacBook 換電池也一起喊漲。 Apple 蘋果表示自 2023 年 3 月 1 日起，所有 MacBook Air 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 1,400 / HK$ 250。

．所有MacBook和MacBook Pro機型的超過保固期電池維修費用將增加NT$ 2,190 / HK$ 401。

蘋果官方維修網站：台灣 | 香港

由於這次漲幅不少，呼籲有需要換電池的朋友們趕快趁漲價前去換電池吧！

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 漲價

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