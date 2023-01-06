蘋果變心了！他曝iPhone 15系列最大螢幕供應商很可能是京東方
iPhone 14 系列量產時， Apple 蘋果供應鏈為了爭取訂單使出渾身解術，韓媒甚至爆料京東方為了爭取訂單，派遣高層與多名員工前往美國 Apple 蘋果總部解釋當時擅改設計。最終京東方仍擠身 iPhone 14 供應鏈名單中。
稍早天風國際證券分析師 Ming-Chi Kuo 郭明錤表示，京東方 2023 年 iPhone 顯示器出貨快速成長，最快可能將在 2024 年擊敗 Samsung 三星與 LG Display ，成為新款 iPhone 最大顯示螢幕供應商。
郭明錤分析師的分析中指出，京東方在 2022 下半年的 iPhone 14 系列中，僅取得 6.1 吋 iPhone 14 顯示器訂單，大概只佔 12–15%。也因為京東方的供貨數量少，儘管 iPhone 出貨在 2023 年受到經濟衰退的負面影響，京東方公司仍可以在 2023 年輕鬆達到年出貨成長率 70–100%，比其他的 Apple 蘋果供應商表現更好。
郭分析師進一步推測，京東方若在未來數個月開發與生產順利，將成為 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus最大螢幕供應商，並拿下 70% 的螢幕供應量，原本主要供應商 Samsung 三星的供貨量可能只有約 30%。換句話說，京東方已擊敗 Samsung 三星公司。
此外，京東方預計在 2024 年大量出貨高階 iPhone 使用的 LTPO 顯示螢幕，與 Samsung、LG Display 較量。若是京東方能取得約 2024 下半年約 20% – 30% 的高階 iPhone LTPO 顯示螢幕訂單，同時也能拿下 70% 低階 iPhone 顯示螢幕訂單，那麼京東方有機會成為 2024 下半年也就是 iPhone 16 系列最大顯示螢幕供應商。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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