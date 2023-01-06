蘋果變心了！他曝iPhone 15系列最大螢幕供應商很可能是京東方

同事小佐用手機喜歡裸機的質感，從不套殼。前兩天一手滑，就把iPhone 13 Pro掉在了地上，機身摔了個粉碎，後來花了500多塊錢換了個新機身。這事之後我就勸小佐，用手機還是套個殼吧，這次還好是摔了機身，如果是屏幕那就是另外的價錢了。小佐也是聽勸，用上了手機殼，但也信誓旦旦的說下次換手機一定要換個機身耐摔的。

2023-01-05 20:23