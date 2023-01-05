實體按鍵全拔了！蘋果iPhone 15 Ultra「開箱影片」曝光 果粉問號一片
蘋果（Apple）iPhone 15系列外傳將推出更高階款「iPhone 15 Ultra」，並採用A17晶片、配備潛望式鏡頭、更改成Type-C接頭等，售價將比以往高出不少，日前就有科技網站曝光iPhone 15「開箱」概念影片，發現側邊按鍵都完全消失無蹤，引起討論。
科技網站《AppleTrack》日前在推特曝光23秒的藍色「iPhone 15 Ultra」的「開箱概念影片」，除了可見到外盒新增「Ultra」字樣外，原本左側音量鍵與靜音開關鍵及右側電源鍵都完全消失無蹤，讓邊框變得更為乾淨；螢幕沿用iPhone 14 Pro系列的動態島挖孔螢幕設計，底部接孔也從Lightning改為Type-C，背後鏡頭仍然凸起，但移除掉舊款方型的相機模組，讓整支手機看起來俐落簡單。
該影片引起不少討論，不少網友大讚概念影片的iPhone 15 Ultra相當漂亮，「我想買了」，但也有果粉嫌棄「只要有動態島我就不會升級」、「顏色跟先前（舊款）一模一樣」、「看起來像舊iPhone」、「這種（手機）邊框我不行」。
據先前傳聞，今（2023）年有望推出的iPhone 15 Ultra將改為Type-C接孔、搭載A17晶片、記憶體從6GB升級至8GB；前置鏡頭傳出可能變為雙鏡頭、主鏡頭則有潛望式鏡頭及10倍望遠變焦功能，容量也從256GB起跳；外觀則為方正機身，但底部呈現圓弧的模樣。
如此一來，外界推估iPhone 15 Ultra成本將比iPhone 14 Pro Max高出90美元（約台幣2763元）。而iPhone 14 Pro Max定價為1099美元（約台幣3萬3733元），iPhone 15 Ultra起跳價落在1199至1299美元（約台幣3萬6803至3萬9872元）間。
iPhone 15 ultra unboxing concept 👀📱— AppleTrack (@appltrack) 2023年1月1日
Would you buy this color ⁉️ pic.twitter.com/mzc6NUkxZw
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