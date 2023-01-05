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vivo X90系列旗艦手機終於登台 僅搭載聯發科天璣9200處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

去年底率先在中國市場推出的X90系列旗艦手機，1月4日宣布在台推出國際版本，但在處理器規格則是全數搭載聯發科天璣9200，並未引進搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2規格的X90 Pro+款式。

在台灣推出的X90系列，區分為X90 Pro與X90兩款設計，兩者主要差異在於主相機鏡頭、感光元件，以機身配色等規格不同，其餘均採用6.78吋、Full HD+解析度的京東方AMOLED螢幕、搭載聯發科天璣9200處理器與自製影像晶片V2，以及12GB記憶體與256GB儲存容量，兩者也都支援120W極速有線閃充與3200萬畫素AF視訊鏡頭。

而台灣市場推出的X90 Pro則在主相機採用5000萬畫素、Sony IMX989感光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX758感光元件與光學防震設計的50mm定焦人像鏡頭，以及1200萬畫素、Sony IMX663廣角微距鏡頭，本身採用一吋面積設計的感光元件，機身僅提供傳奇黑配色選項，電池容量則是4870mAh，額外支援50W無線閃充功能，防水能力達IP68。

至於在台灣市場推出的X90，主相機分別採用5000萬畫素、與Sony合作客製化VCS IMX866感光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、Sony IMX663感光元件的50mm定焦人像鏡頭，以及1200萬畫素、Sony IMX663廣角微距鏡頭，本身採用1/1.49吋面積設計的感光元件，機身提供極光藍、星光黑兩款配色選項，電池容量則是4810mAh，並未提供無線閃充功能，防水能力則為IP64。

X90 Pro在台建議售價為新台幣34888元，X90則以建議售價新台幣27888元價格銷售，從即日起至1月9日於指定通路預購，最高可享近新台幣16000元的預購禮，並且將從1月10日起於全台通路開賣，搭配電信資費方案可額外享資費優惠。

在2月28日前於全台通路購機，除了可擁有市價5500元的「螢幕意外保固12個月」額外服務，還可參加「vivo Happy兔gether 登錄月月抽春遊阿里山英迪格酒店」活動，有機會獲得阿里山英迪格酒店兩天一夜雙人遊、日系精品小家電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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