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iPhone 14以下用戶換電池要快 3月後全面調漲800元

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官網公告，自3月起將調漲電池價格。美聯社
蘋果官網公告，自3月起將調漲電池價格。美聯社

許多iPhone用戶會依據電池健康度更換電池，然而蘋果官網近日公告即將於今年（2023）3月1日起調漲電池價格，在iPhone 14前的所有機型，均一口氣漲800元。

蘋果官網在「iPhone 服務和維修」頁面新增了一條公告，「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800」。

這意味著再過2個月，要替換iPhone電池得多花點錢了，舉凡iPhoneＸ、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13系列機型，均從現行的2,050元調漲至2,850元，iPhone SE、iPhone 6、iPhone 7和iPhone 8系列，則從1,490元漲到2,290元。

以iPhone 11為例，原先要價2,050的電池之後將調漲為2,850。圖擷自蘋果官網
以iPhone 11為例，原先要價2,050的電池之後將調漲為2,850。圖擷自蘋果官網

根據蘋果官網說明，正常電池的設計是在一般情況下運作時，經 500 次完整充電循環後的蓄電量可維持達原有容量的80%，也就是說電池健康度若低於80%，即可考慮更換，不過此數字純屬參考，一旦出現過度耗電的情形也應盡快更換。

蘋果 iPhone 漲價 iPhone 14

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