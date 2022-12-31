將原本聯發科處理器換成Qualcomm產品，vivo推出iQOO Neo 7「競速版」

今年10月下旬推出搭載聯發科天璣9000+處理器的iQOO Neo 7之後，vivo隨即又以「競速版」名稱推出換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的版本。

除了處理器規格不同，iQOO Neo 7「競速版」的螢幕仍維持6.78吋、三星E5等級AMOLED面板規格，解析度也同樣是Full HD+，並且支援120Hz畫面更新率，以及360Hz觸控回報率，另外也搭載支援120W有線快充的5000mAh容量電池。

其他規格方面，同樣採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，更支援螢幕下指紋識別與雙控壓感設計，並且內建雙X軸線性馬達與雙擴音喇叭，另外也搭載NFC與紅外線模組。

而為了對應更好遊戲顯示效果，iQOO Neo 7「競速版」同樣搭載Pixelworks獨立顯示晶片，藉此提高遊戲每秒顯示畫格數。相機部分則維持搭載5000萬畫素，但是感光元件換成三星ISOCELL GN5，依然支援光學防震設計的廣角鏡頭，另外也包含800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格。

iQOO Neo 7「競速版」將從即日起開放中國市場銷售，建議售價則從人民幣2799元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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