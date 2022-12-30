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舊蘋果手機快開這功能！婦女墜谷重傷躲1天 沒靠iPhone「車禍偵測」也順利找到她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）
一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

沒有拿最新的蘋果（Apple）iPhone 14、沒有「車禍偵測」功能也不要擔心。一名婦女日前在耶誕節過後遇上車禍突然消失，被家人發現音訊全無感到擔憂，報警後發現又是iPhone其中1項功能幫助重傷的她順利脫困。

外媒報導，美國一名婦女日前結束完耶誕節家庭聚會後，行駛在加州聖貝納迪諾（San Bernardino）一處小路上，沒想到意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，家人也發現她音訊全無而感到擔憂，不過該名婦女沒有iPhone 14系列手機，所以家人只能從iPhone裡的「尋找（Find My）」App搜尋她的下落，調查到她的位置「不太對勁」，便打了911報警。

救援小組依「尋找」App的定位位置到達現場，發現該名婦女身受重傷，並待在損毀的車輛裡過夜，隨後以繩索輔助和擔架將該名女子順利抬起後送醫急救。引起不少網友熱議iPhone的「尋找」功能。

該名婦女墜谷後身受重傷，過夜在已損毀車輛內。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）
該名婦女墜谷後身受重傷，過夜在已損毀車輛內。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）
一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

延伸閱讀：沒冰棒Zenly很焦慮？5個「找尋好友定位」App來了！這2款人人已載、直接緊盯行蹤

「尋找」功能與「車禍偵測」和「衛星SOS緊急服務」不同地方在於，「尋找」功能在iPhone裡是基本配備可普遍使用，而《聯合新聞網》先前報導的「車禍偵測」功能目前只能在iPhone 14系列、Apple Watch Ultra、Apple Watch 8和Apple Watch SE 2使用。

不少網友提到「尋找」App確實可以分享自己的位置給家人或朋友，「我會和親人共享我們彼此位置」、「我想讓家人知道我何時離開家去超商、或被閃電擊中、或我被綁在床上（綁架），他們會知道在哪裡找到我。」、「我獨自旅行也會至少和一位家人或朋友分享我的位置。」不過大多數人可能因隱私問題關閉該App的定位，可能就會失去第一時間黃金救援機會。

iPhone的「尋找」功能可自由分享自身定位給家人或朋友，對方也能設定是否有通知訊息。（翻攝自蘋果官網）
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iPhone 蘋果

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