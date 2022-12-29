榮耀80 GT亮相！搭載Snapdragon 8+ Gen 1晶片、支援66W有線快充

榮耀稍早揭曉今年度最後一款鎖定遊戲市場的手機產品—榮耀80 GT，但是並未跟進採用Qualcomm近期推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器，而是維持使用Snapdragon 8+ Gen 1規格。

而在手機設計方面，榮耀80 GT同樣搭載可提昇遊戲運作畫面更新率的獨立顯示晶片，並且透過VC散熱系統及Snapdragon 8+ Gen 1處理器效能，藉此對應充足、穩定的遊戲體驗。

螢幕則採用6.67吋、Full HD+解析度與平面形式的AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率與2160Hz動態調光，記憶體則區分為12GB或16GB，儲存容量則是256GB，電池容量則是4800mAh，支援66W有線快充。

相機系統分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用5400完畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

另外，榮耀此次也同步推出新款平板裝置－榮耀V8 Pro，分別採用12.1吋LCD螢幕，支援144Hz畫面更新率，解析度為2560 x 1600，內建8組擴音喇叭、支援4096階筆觸表現的Magic Pencil 3手寫筆操作，內建10050mAh電池容量則是支援35W有線快充。

其他規格則包含採用8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量。而相機方面則是配置500萬畫素視訊鏡頭，搭配1300萬畫素主相機鏡頭。

建議售價部分，榮耀80 GT將以人民幣3299元起跳，榮耀V8 Pro建議售價則是人民幣2499元起跳，兩者都從即日起在中國市場開放預約。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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