搭配Snapdragon 8 Gen 2晶片才是王道！Redmi K60 Pro登場 擁120Hz更新率

公布小米13系列之後，Remi品牌隨即也宣布推出K60系列，分別推出Redmi K60、Redmi K60 Pro及Redmi K60e三種規格，處理器則分別採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器與Snapdragon 8 Gen 2處理器，以及聯發科的天璣8200處理器。

其中，Redmi K60、Redmi K60 Pro都採用TCL旗下華星光電提供的6.67吋、2K解析度AMOLED螢幕，分別支援1400nits峰值亮度表現、12位元色深、DCI-P3廣色域、杜比視界、HDR10+、HDR Vivid顯示技術，並且對應120Hz畫面更新率，而Redmi K60e則採用三星提供E4等級AMOLED螢幕，同樣採6.67吋、2K解析度與120Hz畫面更新率。

三款手機均搭載雙擴音喇叭與紅外線模組，Redmi K60與Redmi K60 Pro還額外支援NFC與X軸線性馬達，但僅Redmi K60 Pro額外搭載螢幕下指紋辨識模式。另外，小米此次更首次在Redmi品牌產品加入皮革背蓋設計，但目前只在Redmi K60與Redmi K60 Pro提供。

硬體規格部分，Redmi K60採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，Redmi K60 Pro則採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，編劇Redmi K60e則是採用聯發科天璣8200處理器，電池則區分為5500mAh、5000mAh與5500mAh電池容量，支援67W或120W有線快充，Redmi K60 Pro更額外加入30W無線充電功能，並且額外加入VC均熱板，以及LPDDR5X記憶體與UFS 4.0儲存元件。

相機部分，Redmi K60與Redmi K60 Pro採用1600萬畫素視訊鏡頭，Redmi K60e則採用2000萬畫素規格，主相機的廣角鏡頭則是在Redmi K60採用OmniVision提供的6400萬畫素感光元件、Redmi K60 Pro則採用Sony的5000萬畫素IMX800感光元件，Redmi K60e則採用4800萬畫素規格，其餘則分別配置800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

此次同步更新產品，還包含採藍牙5.3規格的真無線耳機Redmi Buds 4青春版，另外也宣布更新Redmi Watch 3智慧手錶，以及新款Redmi手環2。

建議售價方面，Redmi K60將以人民幣2499元起跳，Redmi K60 Pro建議售價則是從人民幣3299元起跳，至於Redmi K60e建議售價則是從人民幣2199元起跳，而真無線耳機Redmi Buds 4青春版建議售價則是人民幣139元，Redmi Watch 3智慧手錶建議售價為人民幣499元，Redmi手環2建議售價則從人民幣159元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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