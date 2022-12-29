LG推新款手機相機模組 可實現4倍至9倍無損縮放的光學變焦效果
雖然放棄繼續在手機市場競爭，但LG依然持續相手機產品提供相關解決方案，例如接下來預計在CES 2023旗艦展示的全新光學變焦鏡頭模組，將可實現4倍至9倍無損縮放的光學變焦效果。同時，LG也與Qualcomm深度合作，讓此款光學變焦鏡頭模組能在軟硬體端與Snapdragon 8 Gen 2處理器高度整合。
此款光學變焦鏡頭模組是由LG Innotek打造，先前也曾在Sony推出的旗艦手機Xepria 1 IV提供3.5倍至5.2倍無損縮放光學變焦鏡頭模組。而此次推出鏡頭模組則是能實現4倍至9倍無損縮放效果，並且可在無須切換至其他鏡頭情況下，即可透過單一鏡頭模組完成無損變焦。
同時，在智慧型手機設計進一步實現高倍率光學變焦拍攝使用模式，更意味智慧型手機將更進一步觸及傳統相機市場，不僅能透過超廣角鏡頭捕捉更多畫面範圍，未來也將能藉由新機搭載更高變焦範圍的手機捕捉更遠距離的畫面。
如同Sony、三星均與Qualcomm深入合作，LG Innotek也與Qualcomm建立合作關係，並且將此次公布的全新光學變焦鏡頭模組納入Snapdragon 8 Gen 2處理器應用範疇，讓採用Snapdragon 8 Gen 2處理器的手機，可以藉由LG Innotek鏡頭模組對應更清晰的遠距拍攝效果，同時也能預期Sony今年度的Xperia 1系列旗艦手機會有不同應用表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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