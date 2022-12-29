Nubia遊戲手機紅魔8 Pro系列 首搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器

日前宣布推出價格更親民的Snapdragon 8 Gen 2處理器旗艦手機Z50之後，Nubia正式宣布推出同樣換上Snapdragon 8 Gen 2處理器的紅魔8 Pro系列，成為第一款搭載此處理器的遊戲手機。

此次推出機種分為紅魔8 Pro與紅魔8 Pro+，外觀也換上更為方正設計，採用平面框體、更簡潔紋路外觀，配色則包含黑色與透明兩種選項。

螢幕均採用京東方提供的6.8吋AMOLED螢幕，解析度為Full HD+，並且採用最高1300nits峰值亮度與1.48mm的窄邊框設計，另外也依然維持採用螢幕下鏡頭，藉此讓螢幕顯示佔比提高，分別支援120Hz畫面更新率與960Hz觸控採樣率。

跟先前設計一樣，紅魔8 Pro系列也在側面搭載支援520Hz觸控採樣率的側面按鍵，並且保留3.5mm耳機孔與雙X軸線性馬達，同時更導入Qualcomm Snapdragon Sound技術，最高支援96kHz數位音訊傳輸，延遲時間則控制在48ms內。

而紅魔8 Pro系列也採用Nubia自研遊戲晶片「紅芯R2」，標榜能像先前推出的「紅芯1號」提升手機觸控表現、振動觸感細膩度，以及顯示光效表現，機身也採用VC液冷與風扇及石墨烯材質構成的散熱系統。

硬體規格部分，除了採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，紅魔8 Pro採用8GB或12GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則是6000mAh，支援80W有線快充，紅魔8 Pro+則採用相同處理器，搭配12GB或16GB記憶體，以及256GB、512GB或1TB儲存容量，電池則採用5000mAh容量，支援165W有線快充。

相機系統部分，紅魔8 Pro系列均採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用搭載三星ISOCELL GN5感光元件的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

建議售價方面，紅魔8 Pro將以人民幣3999元起跳價格銷售，紅魔8 Pro+建議售價則從人民幣5199元起跳，將從即日起開放中國市場銷售，預期後續也會在國際市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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