快訊

衝太快的呼麻自由？泰國大麻合法化為何變政治難題

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

12/29【早晨財經速解讀】陸疫情爆發大缺工 蘋果重挫3%破底！基本工資調漲 實質工資衰退？

Nubia遊戲手機紅魔8 Pro系列 首搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布推出價格更親民的Snapdragon 8 Gen 2處理器旗艦手機Z50之後，Nubia正式宣布推出同樣換上Snapdragon 8 Gen 2處理器的紅魔8 Pro系列，成為第一款搭載此處理器的遊戲手機。

此次推出機種分為紅魔8 Pro與紅魔8 Pro+，外觀也換上更為方正設計，採用平面框體、更簡潔紋路外觀，配色則包含黑色與透明兩種選項。

螢幕均採用京東方提供的6.8吋AMOLED螢幕，解析度為Full HD+，並且採用最高1300nits峰值亮度與1.48mm的窄邊框設計，另外也依然維持採用螢幕下鏡頭，藉此讓螢幕顯示佔比提高，分別支援120Hz畫面更新率與960Hz觸控採樣率。

跟先前設計一樣，紅魔8 Pro系列也在側面搭載支援520Hz觸控採樣率的側面按鍵，並且保留3.5mm耳機孔與雙X軸線性馬達，同時更導入Qualcomm Snapdragon Sound技術，最高支援96kHz數位音訊傳輸，延遲時間則控制在48ms內。

而紅魔8 Pro系列也採用Nubia自研遊戲晶片「紅芯R2」，標榜能像先前推出的「紅芯1號」提升手機觸控表現、振動觸感細膩度，以及顯示光效表現，機身也採用VC液冷與風扇及石墨烯材質構成的散熱系統。

硬體規格部分，除了採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，紅魔8 Pro採用8GB或12GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則是6000mAh，支援80W有線快充，紅魔8 Pro+則採用相同處理器，搭配12GB或16GB記憶體，以及256GB、512GB或1TB儲存容量，電池則採用5000mAh容量，支援165W有線快充。

相機系統部分，紅魔8 Pro系列均採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用搭載三星ISOCELL GN5感光元件的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

建議售價方面，紅魔8 Pro將以人民幣3999元起跳價格銷售，紅魔8 Pro+建議售價則從人民幣5199元起跳，將從即日起開放中國市場銷售，預期後續也會在國際市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 256GB

延伸閱讀

蘋果本想在iPhone 14 Pro加入即時光影追跡功能 最終仍放棄

聯想更新ThinkPad X1系列機種、ThinkVision系列螢幕與IdeaCentre迷你桌機

Snapdragon 8 Gen 2晶片的便宜手機來了！繼Motorola後這一家也出平價旗艦手機

三星Galaxy S23外觀曝！明年出新機再開地圖炮「不惜一切代價」擊敗蘋果iPhone

相關新聞

台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」

新年穿新衣、戴新帽，還要換上新的3C產品，不過這個「特例」似乎只有日本獨享！蘋果（Apple）將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動，禮品卡最高竟可以拿3萬2000日元，剛好這2天要前往日本遊玩的人可以搶購一番。

iPhone 14 Pro性能比較差？知情人士抖內幕：問題出在晶片設計團隊身上

A16仿生晶片在開發過程中存在一項錯誤，恐使iPhone 14 Pro系列機種搭載的處理器性能下降，這可能代表蘋果內部的晶片團隊出狀況。

曲面螢幕手機常誤觸「中看不中用」？過來人點「這個」才是痛點：它超難搞

手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsung）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議，網友直接點名曲面螢幕1項卡關之處，讓不少人點頭認可。

搭配Snapdragon 8 Gen 2晶片才是王道！Redmi K60 Pro登場 擁120Hz更新率

公布小米13系列之後，Remi品牌隨即也宣布推出K60系列，分別推出Redmi K60、Redmi K60 Pro及Redmi K60e三種規格，處理器則分別採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器與Snapdragon 8 Gen 2處理器，以及聯發科的天璣8200處理器。

LG推新款手機相機模組 可實現4倍至9倍無損縮放的光學變焦效果

雖然放棄繼續在手機市場競爭，但LG依然持續相手機產品提供相關解決方案，例如接下來預計在CES 2023旗艦展示的全新光學變焦鏡頭模組，將可實現4倍至9倍無損縮放的光學變焦效果。同時，LG也與Qualcomm深度合作，讓此款光學變焦鏡頭模組能在軟硬體端與Snapdragon 8 Gen 2處理器高度整合。

Nubia遊戲手機紅魔8 Pro系列 首搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器

日前宣布推出價格更親民的Snapdragon 8 Gen 2處理器旗艦手機Z50之後，Nubia正式宣布推出同樣換上Snapdragon 8 Gen 2處理器的紅魔8 Pro系列，成為第一款搭載此處理器的遊戲手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。