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蘋果iPhone 14 Pro供應短缺問題 已獲極大改善

集微網／ 集微網

集微網消息，摩根大通分析師Samik Chatterjee在一份投資備忘錄中表示，檢查蘋果鋪貨渠道之後發現，iPhone 14 Pro機型供應恢復速度非常快。美國大部分Apple Store都支持店內取貨，這是出現供應短缺以來首次出現這樣的情況，這表明iPhone 14 Pro機型供應已明顯改善。

在備忘錄中，Chatterjee表明蘋果iPhone 14 Pro機型的供應正在逐漸改善，逐漸滿足市場的需求。

據悉，蘋果公司與iPhone 14 Pro手機近日發生諸多有關的生產和供應問題，導致許多分析師削減了對該公司12月的銷售和盈利預測。數據分析平台Visible Alpha預測，蘋果公司今年第四季度的淨利潤將下降8%以上。

美國 摩根 取貨

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