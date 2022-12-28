快訊

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本蘋果官網日前公告，將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動。（翻攝自蘋果官網）
日本蘋果官網日前公告，將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動。（翻攝自蘋果官網）

新年穿新衣、戴新帽，還要換上新的3C產品，不過這個「特例」似乎只有日本獨享！蘋果（Apple）將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動，禮品卡最高竟可以拿3萬2000日元，剛好這2天要前往日本遊玩的人可以搶購一番。

日本蘋果官網發出訊息表示，2023年1月2日至3日推出48小時期間限定優惠活動，購買指定蘋果產品，就可獲得8000至3萬2000日元（約台幣1837元至7346元）不等的Apple Store禮品卡，其中前3萬名民眾購買iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SE者，還能再獲得兔年特製AirTag，迎接2023年。據外媒報導，今（2022）年初的活動只限量2萬組AirTag，這次加碼至3萬組堪稱是佛心。

日本蘋果在2022年推出虎年限定AirTag（左），明（2023）年則推兔子AirTag，模樣超級可愛。（圖／翻攝自蘋果官網、兩圖合併後製而成）
日本蘋果在2022年推出虎年限定AirTag（左），明（2023）年則推兔子AirTag，模樣超級可愛。（圖／翻攝自蘋果官網、兩圖合併後製而成）

不過要注意的是，在官網購買不會享有此優惠，需至指定的日本蘋果直營店（Apple Store）購買，相關購買資訊及贈送物品如下：

★手機

購買物品：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SE
免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡、兔年特製AirTag（限3萬名）

iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）

★耳機

購買物品：AirPods Pro 2、AirPods 2、AirPods 3（Lightning充電盒版）、AirPods Max
免費獲得：「最高」1萬2000日元Apple Store禮品卡（約台幣2755元）

AirPods Pro 2。（翻攝自蘋果官網）
AirPods Pro 2。（翻攝自蘋果官網）

★手錶

購買物品：Apple Watch SE 2
免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡

Apple Watch SE 2。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch SE 2。（翻攝自蘋果官網）

★平板電腦

購買物品：iPad Air 5、iPad 9、iPad mini
免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡

iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）

★筆電

購買物品：MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini、iMac
免費獲得：「最高」3萬2000日元Apple Store禮品卡

M2版MacBook Air。（翻攝自蘋果官網）
M2版MacBook Air。（翻攝自蘋果官網）

★配件

購買物品：iPad Pro和iPad Air的巧控鍵盤、鍵盤式聰穎雙面夾、Apple Pencil 2、MagSafe雙充電器
免費獲得：「最高」8000日元Apple Store禮品卡

第2代Apple Pencil。（翻攝自蘋果官網）
第2代Apple Pencil。（翻攝自蘋果官網）

★Beats

購買物品：Studio3 Wireless、Solo3 Wireless、Powerbeats Pro、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Flex
免費獲得：「最高」8000日元Apple Store禮品卡

從日本官網揭露的優惠來看，最新的iPhone 14系列、M2版iPad Pro不在名單中，新出的iPad 10、第一代Apple Pencil直接被放生。讓人意外的是今年剛出的AirPods Pro 2也加入優惠行列，若剛好要在2023年1月2日至1月3日前往日本旅遊的民眾，正是搶購的好選擇。《聯合新聞網》至台灣蘋果官網查看，仍然靜悄悄沒有任何折扣訊息，看來真的只有日本蘋果獨享優惠了。

iPhone 蘋果 AirTag MacBook Air iPad AirPods Pro 2

延伸閱讀

只是滑雪竟引來救援人員！1周71起 全因iPhone 14「車禍偵測」太靈敏

曲面螢幕手機常誤觸「中看不中用」？過來人點「這個」才是痛點：它超難搞

iPhone 14 Pro性能比較差？知情人士抖內幕：問題出在晶片設計團隊身上

囂張馬斯克連環爆！Twitter訪客苦等1個多小時才能見面 還要「先閉嘴」

相關新聞

台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」

新年穿新衣、戴新帽，還要換上新的3C產品，不過這個「特例」似乎只有日本獨享！蘋果（Apple）將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動，禮品卡最高竟可以拿3萬2000日元，剛好這2天要前往日本遊玩的人可以搶購一番。

iPhone 14 Pro性能比較差？知情人士抖內幕：問題出在晶片設計團隊身上

A16仿生晶片在開發過程中存在一項錯誤，恐使iPhone 14 Pro系列機種搭載的處理器性能下降，這可能代表蘋果內部的晶片團隊出狀況。

曲面螢幕手機常誤觸「中看不中用」？過來人點「這個」才是痛點：它超難搞

手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsung）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議，網友直接點名曲面螢幕1項卡關之處，讓不少人點頭認可。

只是滑雪竟引來救援人員！1周71起 全因iPhone 14「車禍偵測」太靈敏

雖然蘋果（Apple）在本（12）月初更新iOS 16.1.2改善iPhone 14、Apple Watch 8、SE 2車禍偵測BUG，不會再出現坐雲霄飛車觸發車禍偵測並自動報警。不過最近美國各地的911救援人員仍為該功能白忙一場，因為至少有71起在當地滑雪場發生的事件與它有關。

iPhone 14 Pro再爆「螢幕綠線」災情？蘋果官方坦承：是軟體問題

蘋果iPhone 14 Pro系列又爆災情？近日，國外不少果粉陸續回報iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機螢幕出現異常的綠色線條災情。

入門手機有變化？Google傳明年Pixel 7a、Pixel Fold調整產品定位

從2019年推出Pixel 3a系列，藉此鎖定入門市場需求後，Google至今已經推出多款機種，今年更推出同樣採用Google自製處理器Tensor的Pixel 6a，但接下來Google卻有可能重新調整入門機種產品策略，主要會看明年度推出的Pixel 7a，以及傳聞中的Pixel Fold螢幕可凹折手機銷售表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。