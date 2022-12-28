台灣呢…日本蘋果迎2023超大方！買iPhone送兔年AirTag和千元禮品卡 這款「直接被放生」
新年穿新衣、戴新帽，還要換上新的3C產品，不過這個「特例」似乎只有日本獨享！蘋果（Apple）將在2023年1月2日至3日推出「48小時期間限定」買指定蘋果產品送特製「兔子AirTag」及Apple Store禮品卡的活動，禮品卡最高竟可以拿3萬2000日元，剛好這2天要前往日本遊玩的人可以搶購一番。
日本蘋果官網發出訊息表示，2023年1月2日至3日推出48小時期間限定優惠活動，購買指定蘋果產品，就可獲得8000至3萬2000日元（約台幣1837元至7346元）不等的Apple Store禮品卡，其中前3萬名民眾購買iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SE者，還能再獲得兔年特製AirTag，迎接2023年。據外媒報導，今（2022）年初的活動只限量2萬組AirTag，這次加碼至3萬組堪稱是佛心。
不過要注意的是，在官網購買不會享有此優惠，需至指定的日本蘋果直營店（Apple Store）購買，相關購買資訊及贈送物品如下：
★手機
購買物品：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SE免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡、兔年特製AirTag（限3萬名）
★耳機
購買物品：AirPods Pro 2、AirPods 2、AirPods 3（Lightning充電盒版）、AirPods Max免費獲得：「最高」1萬2000日元Apple Store禮品卡（約台幣2755元）
★手錶
購買物品：Apple Watch SE 2免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡
★平板電腦
購買物品：iPad Air 5、iPad 9、iPad mini免費獲得：8000日元Apple Store禮品卡
★筆電
購買物品：MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini、iMac免費獲得：「最高」3萬2000日元Apple Store禮品卡
★配件
購買物品：iPad Pro和iPad Air的巧控鍵盤、鍵盤式聰穎雙面夾、Apple Pencil 2、MagSafe雙充電器免費獲得：「最高」8000日元Apple Store禮品卡
★Beats
購買物品：Studio3 Wireless、Solo3 Wireless、Powerbeats Pro、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Flex免費獲得：「最高」8000日元Apple Store禮品卡
從日本官網揭露的優惠來看，最新的iPhone 14系列、M2版iPad Pro不在名單中，新出的iPad 10、第一代Apple Pencil直接被放生。讓人意外的是今年剛出的AirPods Pro 2也加入優惠行列，若剛好要在2023年1月2日至1月3日前往日本旅遊的民眾，正是搶購的好選擇。《聯合新聞網》至台灣蘋果官網查看，仍然靜悄悄沒有任何折扣訊息，看來真的只有日本蘋果獨享優惠了。
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