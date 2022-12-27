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曲面螢幕手機常誤觸「中看不中用」？過來人點「這個」才是痛點：它超難搞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他覺得曲面螢幕手機外型亮眼，但身邊友人卻嫌棄到不行，詢問曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，他覺得曲面螢幕手機外型亮眼，但身邊友人卻嫌棄到不行，詢問曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議。（示意圖／ingimage）

手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsun）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議，網友直接點名曲面螢幕1項卡關之處，讓不少人點頭認可。

蘋果（Apple）以外的大廠手機紛紛使用曲面螢幕，一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版發文表示，他非常驚豔三星Galaxy S22 Ultra的曲面螢幕亮眼，但拿該款手機的友人卻表示「曲面螢幕超難用」，不僅常誤觸到邊邊，貼保護貼也很麻煩，「唯一優點是好看」，他驚訝曲面螢幕發展已數年，「依然是中看不中用的設計嗎？」引起不少人討論。

多數使用過曲面螢幕手機的「過來人」點頭認可，表示是「不中看也不中用」、「有用曲面的手機一律不買」，提到「曲面（手機）拿起來看影片，邊邊會反光看不到。」、「根本是反光神器」、「拿這麼多年，根本不會誤觸，最大缺點是反光。」另外也有人提到S22 Ultra曲面螢幕角度不大，裝手機殼後不會有誤觸情形，「但是玻璃貼（保護貼）真的難搞」、「玻璃保護貼貴到靠北」。

也有網友緩頰，曲面螢幕其實有分很多種，「很爛的是早期那種超級曲的曲面、後來的微曲面其實還不錯。」、「曲面邊緣返回的手勢很方便啊」、「曲面好握」「觀賞上倒是很美沒錯」、「曲面沒想像中大家說得那麼爛，但實用度普通。」、「不貼膜可以接受的話，曲面很讚啊。」

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