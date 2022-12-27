入門手機有變化？Google傳明年Pixel 7a、Pixel Fold調整產品定位

從2019年推出Pixel 3a系列，藉此鎖定入門市場需求後，Google至今已經推出多款機種，今年更推出同樣採用Google自製處理器Tensor的Pixel 6a，但接下來Google卻有可能重新調整入門機種產品策略，主要會看明年度推出的Pixel 7a，以及傳聞中的Pixel Fold螢幕可凹折手機銷售表現。

依照Android Authority網站取得消息，指稱Google接下來可能會觀察明年預計推出的Pixel 7a，以及Pixel品牌首款螢幕可凹折手機Pixel Fold銷售表現，藉此決定未來Pixel a系列的產品推出策略。

其中，若明年推出的Pixel 7a銷售表現不佳，將可能把Pixel a系列機種產品推出週期調整為2年1次，亦即比照蘋果目前每隔2年更新一次iPhone SE產品的作法。

至於螢幕可凹折手機產品策略部分，Google也能會就第一款Pixel Fold實際銷售表現，藉此決定是否繼續以Pixel品牌佈局螢幕可凹折手機市場，或是轉由合作夥伴如三星、小米、vivo、OPPO等業者推動此塊市場發展，Pixel品牌則會聚焦完整發揮Android作業系統功能與Google前沿技術的產品定位。

另一方面，Google也可能著手討論是否計畫在Pixel Pro定位機種增加更多螢幕尺寸選項，藉此滿足不同使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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