蘋果本想在iPhone 14 Pro加入即時光影追跡功能 最終仍放棄

依照The Information網站取得消息，指出蘋果原本計畫在用於iPhone 14 Pro以上機種的A16 Bionic處理器採全新GPU設計，其中包含加入即時光影追跡等顯示效果，但最終卻無法解決發熱與耗電問題，最終僅能採用與A15 Bionic處理器相近設計，僅強調在記憶體傳輸頻款提高50%。

同時，相關消息也指稱蘋果硬體技術副總裁Jony Srouji雖然在帶領開發設計極具效率，但相對在員工也有更高的績效表現要求，因此也讓蘋果陸續流失不少技術人才，而這些離開蘋果的技術人員甚至還轉向蘋果競爭對手，或是轉入新創產業，整體上對蘋果產品研發也造成不少影響。

而在聯發科、Qualcomm接連推出支援即時光影追跡功能的處理器產品，最直接的影響自然在於遊戲畫面表現，以及諸多互動效果呈現，以目前手機平台營收佔比最高的遊戲內容來看，或許將使蘋果接下來的營收有一定影響，畢竟不少玩家可能會為了追求更好畫面感受，進而轉向使用搭載天璣9200處理器，或是Snapdragon 8 Gen 2處理器的Android手機。

雖然今年用於iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的A16 Bionic處理器強調更加省電，同時也在類神經網路運算與影像處理表現改進許多，但對於不少遊戲、影像處理，甚至藉由加速運算的應用服務都還是仰賴GPU效能，因此蘋果接下來勢必還是會設法推出支援即時光影追跡等顯示運算，並且能與電池能耗表現維持平衡的GPU設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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