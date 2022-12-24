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防摔防水但零實用 神似iPhone14的胡搞手機暗藏作者深意

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廠商推出和iphone極為相似的橡膠板，沒有任何手機功能。圖擷自twitter
日本廠商推出和iphone極為相似的橡膠板，沒有任何手機功能。圖擷自twitter

現代人手機不離身，無論何時何地，都養成隨時拿手機出來滑一滑的習慣。近來有家日本廠商，就看準這個現象，逆向思考研發出了一款特別的「手機」，引起網友們的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，標榜製作「愉快的無用品」的日本廠商「ekōD Works」，近來宣佈推出一項名為「AcryPhone」的產品。AcryPhone有著和一般智慧型手機極為相似的造型，不只尺寸與iPhone14幾乎一致，且正反面的螢幕、相機鏡頭等也都相當還原。

然而最大的不同點，在於「AcryPhone」根本就不是手機，而是單純一片和手機相似的黑色橡膠板子而已。因此就算完全防摔、防水，也不用擔心個資遭竊，卻是一點實用功能都沒有。

不過開發者表示，他有感於當今每個人都手機不離身，希望能減少對手機的依賴，因此刻意開發出這款「沒用的手機」，希望能有人藉此因而領悟到什麼。與其說這片東西「像沒電時的iPhone」，不如說沒電時的iPhone「就只是一塊金屬板」而已。

網友們則表示「買了」、「不知道對應哪種手機殼呢」、「應該至少放胸口有防刀刃的作用」、「這真是我看過最有用的沒用商品」、「看起來跟真的手機一樣」、「評價四星，被別人拿走也不怕被偷看，不需要SIM卡SD卡，甚至也不需要充電。不過有防彈功能會更好」。

iPhone iPhone 14

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