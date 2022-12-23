realme 10 Pro與realme 10 Pro+登台 1億畫素相機規格、價格曝光

realme在今年11月推出的realme 10系列之後，12月22日宣布在台推出realme 10 Pro與realme 10 Pro+兩款手機。

其中，realme 10 Pro與realme 10 Pro+都將推出星曜之光與星曜之夜雙色，realme 10 Pro將在台推出8GB記憶體與256GB儲存容量規格，建議售價為新台幣11900元，而realme 10 Pro+則推出12GB記憶體容量與256GB儲存容量規格，建議售價為新台幣15990元，兩款手機都將在12月24日正式在台上市，並且將於12月24日至12月30日於品牌通路與電商通路提供購機早鳥優惠。

▲realme 10 Pro系列

▲星曜之光

▲星曜之夜

硬體規格方面，realme 10 Pro採用6.72吋、Full HD+解析度，以1mm極窄邊框設計的LCD平面螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，5000mAh容量電池則支援67W SuperVOOC超級閃充，相機部分則同樣支援1600萬畫素視訊鏡頭，主相機分別採用1.08億畫素的Prolight超感光主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭。

而realme 10 Pro+採用6.7吋、Full HD+解析度，支援2160Hz PWM調光的AMOLED雙側曲面螢幕，採用聯發科天璣1080處理器，5000mAh容量電池則支援33W SuperVOOC超級閃充，相機部分則支援1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用1.08億畫素的Prolight超感光主鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭。

▲realme 10 Pro+

其他差異，則包含realme 10 Pro採側邊指紋辨識設計、支援3選2設計的SIM卡插槽、支援藍牙5.2，並且可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，而realme 10 Pro+則支援螢幕下指紋辨識功能、僅支援雙nano SIM卡、採藍牙5.1、無法透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。

兩款手機相機都支援HyperShot影像處理系統，可讓1億畫素模式下的成像速度比前一代機種提升5倍，夜拍速度也大幅提升7倍，並且提高清晰度與色彩明亮表現，另外也在街拍模式3.0加入更多濾鏡與浮水印功能，更進一步加入可同時輸出多張不同構圖的一拍多得拍攝功能，以及可透過人工智慧人臉識別及演算法提供的超級合照功能。

▲realme 10 Pro系列讓1億畫素模式下的成像速度比前一代機種提升5倍

▲可透過人工智慧人臉識別及演算法提供的超級合照功能

▲在街拍模式3.0加入更多濾鏡與浮水印功能

▲realme 10 Pro系列

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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