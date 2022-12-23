產品策略調整是真的？傳三星將精簡Galaxy A系列中階、入門機種

日前傳出內部將重新調整市場策略，將使Galaxy系列產品更具競爭力，其中將解除成本控管限制，藉此提高旗艦手機產品魅力，而另一方面顯然將精簡既有中階、入門手機產品，避免與中國品牌業者在低價市場直接競爭。

依照相關消息指稱，三星目前已經取消推出Galaxy A74機種計畫，同時可能也不會推出後續產品。另外，先前取代原本Galaxy A9系列機種產品定位的Galaxy FE系列，未來可能同樣不會接續推出後繼產品。

而這樣的調整，顯然呼應三星近期傳出調整手機產品策略的說法，其中包含將在旗艦手機解除成本控管的限制，並且透過簡化中階與入門機種，藉此在高階旗艦手機市場與蘋果等品牌競爭，而價位相對較低的中階與入門手機產品也將避免直接與中國品牌競爭。

另一方面，三星接下來也可能參考蘋果的作法，在下一款旗艦手機問世後，即將前一年銷售的旗艦手機作為入門機種銷售，例如一旦明年度的旗艦手機Galaxy S23系列推出後，就會將今年持續銷售的Galaxy S22作為入門旗艦機種銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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