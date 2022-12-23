快訊

影／清晨巨石滑落砸毀濟公廟 7旬廟公睡夢中逃死劫

產品策略調整是真的？傳三星將精簡Galaxy A系列中階、入門機種

聯合新聞網／ 楊又肇

日前傳出內部將重新調整市場策略，將使Galaxy系列產品更具競爭力，其中將解除成本控管限制，藉此提高旗艦手機產品魅力，而另一方面顯然將精簡既有中階、入門手機產品，避免與中國品牌業者在低價市場直接競爭。

依照相關消息指稱，三星目前已經取消推出Galaxy A74機種計畫，同時可能也不會推出後續產品。另外，先前取代原本Galaxy A9系列機種產品定位的Galaxy FE系列，未來可能同樣不會接續推出後繼產品。

而這樣的調整，顯然呼應三星近期傳出調整手機產品策略的說法，其中包含將在旗艦手機解除成本控管的限制，並且透過簡化中階與入門機種，藉此在高階旗艦手機市場與蘋果等品牌競爭，而價位相對較低的中階與入門手機產品也將避免直接與中國品牌競爭。

另一方面，三星接下來也可能參考蘋果的作法，在下一款旗艦手機問世後，即將前一年銷售的旗艦手機作為入門機種銷售，例如一旦明年度的旗艦手機Galaxy S23系列推出後，就會將今年持續銷售的Galaxy S22作為入門旗艦機種銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 競爭力

延伸閱讀

三星Galaxy S23外觀曝！明年出新機再開地圖炮「不惜一切代價」擊敗蘋果iPhone

海洋廢棄漁網 搖身一變為三星Galaxy裝置料件

三星傳將打造Galaxy專屬處理器 S23可能配這一款

三星 X 2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動！兩大美拍點進駐信義商圈

相關新聞

realme 10 Pro與realme 10 Pro+登台 1億畫素相機規格、價格曝光

realme在今年11月推出的realme 10系列之後，12月22日宣布在台推出realme 10 Pro與realme 10 Pro+兩款手機。

產品策略調整是真的？傳三星將精簡Galaxy A系列中階、入門機種

日前傳出內部將重新調整市場策略，將使Galaxy系列產品更具競爭力，其中將解除成本控管限制，藉此提高旗艦手機產品魅力，而另一方面顯然將精簡既有中階、入門手機產品，避免與中國品牌業者在低價市場直接競爭。

郭明錤：後年iPhone SE 4恐取消或延後 主因有兩點

天風國際證券分析師郭明錤今（21）日在Twitter發文表示，根據最新調查，考量中低階iPhone出貨持續顯著低於預期，...

Opensignal台灣行動網路報告出爐 中華電信網速最快

全球行動通訊網路測試分析專家Opensignal，發布最新2022年12月台灣行動網路體驗洞察報告，顯示台灣市場競爭激烈...

郭明錤：蘋果可能將取消或延後iPhone SE 4計劃

集微網消息，天風國際分析師郭明錤發文指出，蘋果可能將取消或延後預計在2024年量產的iPhone SE4計劃。

招手安卓粉！舊程式BUG多 「Apple TV」App量身打造Android版要來了

蘋果（Apple）搶攻安卓（Android）市場的野心強烈，「Apple Music」App先前已進入安卓平台。外媒報導，「Apple TV」App的安卓版未來也有望登場！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。