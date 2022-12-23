產品策略調整是真的？傳三星將精簡Galaxy A系列中階、入門機種
日前傳出內部將重新調整市場策略，將使Galaxy系列產品更具競爭力，其中將解除成本控管限制，藉此提高旗艦手機產品魅力，而另一方面顯然將精簡既有中階、入門手機產品，避免與中國品牌業者在低價市場直接競爭。
依照相關消息指稱，三星目前已經取消推出Galaxy A74機種計畫，同時可能也不會推出後續產品。另外，先前取代原本Galaxy A9系列機種產品定位的Galaxy FE系列，未來可能同樣不會接續推出後繼產品。
而這樣的調整，顯然呼應三星近期傳出調整手機產品策略的說法，其中包含將在旗艦手機解除成本控管的限制，並且透過簡化中階與入門機種，藉此在高階旗艦手機市場與蘋果等品牌競爭，而價位相對較低的中階與入門手機產品也將避免直接與中國品牌競爭。
另一方面，三星接下來也可能參考蘋果的作法，在下一款旗艦手機問世後，即將前一年銷售的旗艦手機作為入門機種銷售，例如一旦明年度的旗艦手機Galaxy S23系列推出後，就會將今年持續銷售的Galaxy S22作為入門旗艦機種銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言