集權北韓手機用哪台？購買過程超麻煩、黑市賣iPhone還要搞這些事

北韓是當今世界上少數的集權國家，長期以來，政府都嚴密監控著人民的思想與行動。因此雖然智慧型手機在其他國家已經相當普及了，但像是蘋果（Apple）iPhone、三星（Samsung）等知名廠商的手機，在北韓卻是黑市才買得到的夢幻逸品。

根據日本媒體「マネー現代」報導，由於北韓長期封閉的關係，政府也禁止手機通行。直到1990年代後半，摩托羅拉（Motorola）才率先進到北韓市場。不過當時摩托羅拉手機，一台要價500美金（約台幣1萬5321元），一個月的通話費則要150美金（約新台幣4596元），因此北韓只有富裕階層有餘力負擔。

後來2004年時北韓通訊業曾一度因為有「利用通訊設備暗殺金正日」的說法而遭中斷，不過幾年後又重起。現在北韓總共有「高麗Link」、「強盛Net」、「星」三大通訊業者，他們所販售最好的手機款式，是北韓自制的「平壤2423」，要價600美金（約相當於新台幣18385元）。

不過，一般人想要申辦手機，就必須向北韓政府申請，過程通常要2到3個月以上，才會有許可書下來。因此也有人私下兜售許可帳戶，充當手機使用人頭。另外，一個月的通話費大概需要6千韓圓（約相當於新台幣141元），雖然看在外國人眼裡相當便宜，但北韓一般勞工的約收僅有5千韓圓，自然無力負擔。

至於一般國家常見的蘋果iPhone、三星Galaxy等手機款式，也有在北韓黑市中流通。為了掩蔽耳目，黑市會事先消去商標，並且改造機體，像是設置讓「iMessage」避免被政府竊聽的功能，頗受北韓人民的歡迎，因此iPhone也成為私下最熱門的品牌。未來又將有如何變化，或許也牽動著北韓現狀。

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