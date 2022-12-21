招手安卓粉！舊程式BUG多 「Apple TV」App量身打造Android版要來了

蘋果（Apple）搶攻安卓（Android）市場的野心強烈，「Apple Music」App先前已進入安卓平台。外媒報導，「Apple TV」App的安卓版未來也有望登場！

外媒報導，推特部落客ShrimpApplePro聲稱，蘋果正在內部測試「Apple TV」App的安卓版，如此一來安卓用戶不必再到Apple TV的官網登入收看，可像iOS用戶一樣直接登入帳號使用，但App推出日期則未做說明。不過，以他先前曾準確爆料iPhone 14 Pro的動態島挖孔螢幕設計及外盒模樣，關於Apple TV App安卓版的傳言應該具有一定可信度。

Apple TV App目前已登陸Android TV與Google TV，《聯合新聞網》發現，Apple TV App在Google Play商店卻出現2款同名App，且平均分數僅有1.7分和2分，部分網友反映透過它觀看Apple TV+的內容會出現BUG，也無法租借及購買影片。若謠言屬實，這次的Apple TV App安卓版可能真的是重新「量身打造」的版本。

蘋果曾把「Apple TV」App上架至Google Play，但網友評價僅1.7顆星，似乎不是那麼好用。（翻攝自Google Play商店）

蘋果也在先前將音樂串流平台「Apple Music」App進攻安卓平台，並開放無損音質（保真壓縮音訊）與支援杜比全景聲的空間音訊，讓安卓用戶可在Spotify、YouTube Music之中再多一個選擇。

對於蘋果iOS用戶來說，有了Apple TV服務就可以在蘋果各裝置間觀看內容，相當方便。（翻攝自蘋果官網）

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) 2022年12月20日

商品推薦