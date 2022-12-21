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招手安卓粉！舊程式BUG多 「Apple TV」App量身打造Android版要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
國外部落客爆料，蘋果傳正在測試全新打造的「Apple TV」App安卓版。（美聯社）
國外部落客爆料，蘋果傳正在測試全新打造的「Apple TV」App安卓版。（美聯社）

蘋果（Apple）搶攻安卓（Android）市場的野心強烈，「Apple Music」App先前已進入安卓平台。外媒報導，「Apple TV」App的安卓版未來也有望登場！

外媒報導，推特部落客ShrimpApplePro聲稱，蘋果正在內部測試「Apple TV」App的安卓版，如此一來安卓用戶不必再到Apple TV的官網登入收看，可像iOS用戶一樣直接登入帳號使用，但App推出日期則未做說明。不過，以他先前曾準確爆料iPhone 14 Pro的動態島挖孔螢幕設計及外盒模樣，關於Apple TV App安卓版的傳言應該具有一定可信度。

Apple TV App目前已登陸Android TV與Google TV，《聯合新聞網》發現，Apple TV App在Google Play商店卻出現2款同名App，且平均分數僅有1.7分和2分，部分網友反映透過它觀看Apple TV+的內容會出現BUG，也無法租借及購買影片。若謠言屬實，這次的Apple TV App安卓版可能真的是重新「量身打造」的版本。

蘋果曾把「Apple TV」App上架至Google Play，但網友評價僅1.7顆星，似乎不是那麼好用。（翻攝自Google Play商店）
蘋果曾把「Apple TV」App上架至Google Play，但網友評價僅1.7顆星，似乎不是那麼好用。（翻攝自Google Play商店）

蘋果也在先前將音樂串流平台「Apple Music」App進攻安卓平台，並開放無損音質（保真壓縮音訊）與支援杜比全景聲的空間音訊，讓安卓用戶可在Spotify、YouTube Music之中再多一個選擇。

對於蘋果iOS用戶來說，有了Apple TV服務就可以在蘋果各裝置間觀看內容，相當方便。（翻攝自蘋果官網）
對於蘋果iOS用戶來說，有了Apple TV服務就可以在蘋果各裝置間觀看內容，相當方便。（翻攝自蘋果官網）

Apple TV 蘋果 Android iOS Apple Music

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