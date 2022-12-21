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慘了！iPhone 14 Plus銷售表現不佳 傳蘋果明年想做這件事

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然因應過去兩年推出mini機種較好不叫賣的情況，蘋果原本希望透過今年新增加的iPhone 14 Plus帶動整體手機產品銷量，卻市場主要需求依然聚焦在iPhone 14 Pro以上，以及iPhone 14機種，因此可能促使蘋果重新調整明年iPhone產品銷售策略。

由於行動網路使用量持續增長，同時越來越多服務開始走向行動化，許多生活資訊都開始透過手機作為主要獲取來源，因此螢幕尺寸、硬體效能也成為許多人購機挑選重點。

因此，雖然不少人看好蘋果先前以小尺寸機身、大尺寸螢幕設計的iPhone mini機種銷售發展，但最終卻因為定價策略等因素影響最終買氣表現，因此蘋果在今年改推採更大尺寸設計的iPhone 14 Plus，希望藉此吸引期望使用大尺寸螢幕的用戶族群，但顯然仍因為定價關係，加上使用者對於運算效能、相機拍攝表現等需求，進而轉向選擇iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，或是選擇價格相對親民的入門機種iPhone 14。

雖然不少看法認為iPhone 14 Plus的產品定位相當平穩，不僅提供足夠使用的硬體效能、相機規格，並且配置足夠使用的大尺寸螢幕，但不少消費者仍考量其定價與iPhone 14 Pro並未有太大差異，而後者硬體效能與相機規格相對更好，即便螢幕尺寸相對小一些，卻仍吸引不少消費者選購。

而部分看法認為，蘋果今年未同步在iPhone 14、iPhone 15 Plus採用新款處理器，實際上影響不少者選購時的考量，有不少比例是以新款處理器決定購買機種，其次才考慮螢幕尺寸，因此讓iPhone 14 Plus整體銷量明顯受影響。

先前也有看法認為，蘋果將在明年推出的iPhone 15系列機種重新調整產品策略，其中可能比照Apple Watch Ultra定位，在iPhone 15系列機種推出定位頂級旗艦的iPhone 15 Ultra，並且採用鈦金屬材質框體與更高階的相機系統，同時也可能採用最新的處理器規格及更大記憶體容量配置。

而在iPhone 13系列、iPhone 14系列中，硬體規格幾乎與Pro Max機種相同，基本上僅在尺寸上不同的Pro機種，接下來可能會在iPhone 15系列終結，僅保留大尺寸螢幕設計的iPhone 15 Plus與標準款iPhone。

這樣的產品定位，可能會讓iPhone 15系列產品定位回到像是iPhone X，以及iPhone 8與iPhone 8 Plus的作法，亦即分別鎖定頂級功能、大尺寸及標準尺寸使用體驗，同時也能讓產品設計更為簡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 14 蘋果

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