快訊

學測數學／考前掌握五大單元命題重點 混合題作答高分關鍵曝

「紅孩兒」王海輪爆婚變 夜奔「提琴界林志玲」香閨全被拍

早晨財經速解讀／守不住！日圓暴漲日股暴跌 美元升值盡頭？電動車產業2023還有希望？

OPPO秀金色款Reno 8 可凹折手機Find N2、重量更輕盈

聯合新聞網／ 楊又肇
▲OPPO第二款螢幕可凹折手機Find N2
▲OPPO第二款螢幕可凹折手機Find N2

今年接連在台灣市場推出Reno 8、Reno 8 Pro及Reno 8Z三款機種後，OPPO 12月20日接續宣布推出Reno 8升級版，推出搭載12GB記憶體與256GB儲存容量款式，並且增加全新輕奢緞面金色配色。而日前在INNO Day 2022期間亮相的新款螢幕可凹折手機Find N2，此次也同步在台灣市場展出。

Reno 8升級版

Reno 8升級版是以先前在台灣市場推出的Reno 8為基礎，進一步將記憶體增加至12GB，同時也將儲存容量升級為256GB，並且加入全新輕奢緞面金色配色。

其餘規格則維持採用聯發科天璣1300，並未搭載OPPO自製晶片MariSilicon X，螢幕畫面更新率則調整為90Hz，對應6.43吋AMOLED面板規格，相機規格則分別配置3200萬畫素視訊鏡頭，以及包含5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭在內規格的主相機模組。

▲Reno 8升級版主要將記憶體增加至12GB，儲存容量增加為256GB，並且增加全新輕奢緞面金色配色
▲Reno 8升級版主要將記憶體增加至12GB，儲存容量增加為256GB，並且增加全新輕奢緞面金色配色

▲全新輕奢緞面金色配色
▲全新輕奢緞面金色配色

而Reno 8升級版將於12月24日開放首波銷售，預計在2023年1月1日於全通路開賣，建議售價為新台幣16990元，並且將加碼推出獨家限量「金GOLD派禮盒」，內含RHINOSHIELD西牛頓聯名款手機固架與派對必備單品。

此外，OPPO也將舉辦年終歲末感恩祭，將從即日起至2023年1月31日期間進行手機舊換新活動，在活動期間至全台體驗店能以舊機換購指定型號，最高現折新台幣9000元。

▲Reno 8升級版
▲Reno 8升級版

Find N2

相比過去推出的Find N，OPPO將Find N2的重量縮減為237公克，重量更比iPhone 14 Pro Max的240公克重量輕一些，主因在於簡化凹折機構，並且採用碳纖維、高強度鈦合金材質，更進一步簡化機構零件數量，從原先的138個減少為100個。

在不犧牲強度情況下，Find N2能對應45度至125度之間任一角度固定，同時獲得德國萊茵TÜV認證的40萬次凹折使用壽命，最薄厚度則是7.4mm，折合後的厚度則是14.6mm。

▲Find N2獲得德國萊茵TÜV認證的40萬次凹折使用壽命，最薄厚度則是7.4mm，折合後的厚度則是14.6mm
▲Find N2獲得德國萊茵TÜV認證的40萬次凹折使用壽命，最薄厚度則是7.4mm，折合後的厚度則是14.6mm

▲藉由簡化機構零件數量，從原先的138個減少為100個，藉此降低手機重量。
▲藉由簡化機構零件數量，從原先的138個減少為100個，藉此降低手機重量。

▲此次在螢幕半折狀態下可啟動快速導覽操作介面
▲此次在螢幕半折狀態下可啟動快速導覽操作介面

▲可利用螢幕多角度懸停特性使用主鏡頭取景
▲可利用螢幕多角度懸停特性使用主鏡頭取景

▲支援以兩指從螢幕中間頂部網下滑的手勢開啟螢幕分割畫面
▲支援以兩指從螢幕中間頂部網下滑的手勢開啟螢幕分割畫面

▲折合後同樣維持高密合度
▲折合後同樣維持高密合度

處理器仍維持採用Qualcomm今年被廣泛使用的Snapdragon 8+ Gen 1，並且採用12GB或16GB的LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB的UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，之67W有線快充，以及可42分鐘完成充電的設計，但並未支援無線充電功能，配色則提供綠色、黑色與白色三款選擇。

內側AMOLED螢幕採用7.1吋設計，中央折痕更標榜縮減67%，解析度則採1920 x 1792設計，長寬顯示比例採9:8.4，依然貼近方形設計，亮度最高對應1550 nits，支援HDR10+，以及1-120Hz畫面動態更新率與480Hz觸控反應率。

外側AMOLED螢幕則採5.54吋設計，支援2120 x 1080解析度與HDR10+顯示效果，最高亮度為1350 nits，支援120Hz畫面更新率，跟內側螢幕一樣都採用上方開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭。

▲內側AMOLED螢幕採用7.1吋設計，中央折痕更標榜縮減67%，解析度則採1920 x 1792設計，長寬顯示比例採9:8.4，依然貼近方形設計
▲內側AMOLED螢幕採用7.1吋設計，中央折痕更標榜縮減67%，解析度則採1920 x 1792設計，長寬顯示比例採9:8.4，依然貼近方形設計

▲外側AMOLED螢幕則採5.54吋設計，支援2120 x 1080解析度與HDR10+顯示效果，一扇合單手操作使用
▲外側AMOLED螢幕則採5.54吋設計，支援2120 x 1080解析度與HDR10+顯示效果，一扇合單手操作使用

手機背面的主相機，則分別以5000萬畫素、f/1.8光圈與Sony IMX890改光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件的超廣角鏡頭，另外搭配3200萬畫素、支援2倍光學變焦與RGBW像素排列，並且採用Sony IMX709感光元件設計的遠焦鏡頭構成，另外也搭載OPPO自行研發的MariSilicon X影像晶片。

▲主相機分別以5000萬畫素、f/1.8光圈與Sony IMX890改光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件的超廣角鏡頭，另外搭配3200萬畫素、支援2倍光學變焦與RGBW像素排列，並且採用Sony IMX709感光元件設計的遠焦鏡頭構成，另外也搭載OPPO自行研發的MariSilicon X影像晶片
▲主相機分別以5000萬畫素、f/1.8光圈與Sony IMX890改光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件的超廣角鏡頭，另外搭配3200萬畫素、支援2倍光學變焦與RGBW像素排列，並且採用Sony IMX709感光元件設計的遠焦鏡頭構成，另外也搭載OPPO自行研發的MariSilicon X影像晶片

▲外側螢幕跟內側螢幕一樣都採用上方開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭
▲外側螢幕跟內側螢幕一樣都採用上方開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭

相比Find N的使用模式，OPPO更在Find N2加入支援4096階壓感的OPPO Pen手寫筆功能，並且採用側面指紋識別設計，作業系統則採用基於Android 13的ColorOS 13客製化操作介面，同樣可在螢幕上以分割畫面同時使用不同app。

至於台灣市場是否會接續推出Find N2，目前暫時還無法確認，但OPPO先前確定此款螢幕可凹折手機將在全球市場銷售，因此也有可能藉此引進台灣市場。

▲OPPO Find N2
▲OPPO Find N2

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB

延伸閱讀

OPPO、一加 啟動雙品牌戰略

PLG／夢想家辦耶誕主題周 交換禮物球員一起玩

OnePlus 11旗艦手機確定明年2月初於印度揭曉

OPPO確定未來3年以人民幣100億元投資OnePlus 同步預告OnePlus 11旗艦手機即將問世

相關新聞

慘了！iPhone 14 Plus銷售表現不佳 傳蘋果明年想做這件事

雖然因應過去兩年推出mini機種較好不叫賣的情況，蘋果原本希望透過今年新增加的iPhone 14 Plus帶動整體手機產品銷量，卻市場主要需求依然聚焦在iPhone 14 Pro以上，以及iPhone 14機種，因此可能促使蘋果重新調整明年iPhone產品銷售策略。

蘋果iOS 17「最低標準」出爐！明年這款iPhone神機直接被淘汰了

蘋果（Apple）今年推出iOS 16系統，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，不過也排除5款舊iPhone。外媒報導，明（2023）年推出的iOS 17也將有更多變化，但也有「iPhone神機」將要說掰掰了。

OPPO秀金色款Reno 8 可凹折手機Find N2、重量更輕盈

今年接連在台灣市場推出Reno 8、Reno 8 Pro及Reno 8Z三款機種後，OPPO 12月20日接續宣布推出Reno 8升級版，推出搭載12GB記憶體與256GB儲存容量款式，並且增加全新輕奢緞面金色配色。而日前在INNO Day 2022期間亮相的新款螢幕可凹折手機Find N2，此次也同步在台灣市場展出。

看安卓友輕鬆解鎖好羨慕⋯蘋果男問「以後會有虛擬指紋？」 內行說話了

日前一名網友在PTT發文提及朋友的安卓手機具備「虛擬指紋」功能，在辨識解鎖速度相當快，讓使用iPhone 13的Face ID功能卻經常失敗的他投以羨慕眼光。

iPhone 6活過來了！蘋果推舊版本更新 適用機款名單看這裡

蘋果近來不只推出iOS 16.2更新版本，升級不少新功能，而這些看在無緣iOS 16的舊款機型中實在令人羨慕。不過，舊機款也別太難過，蘋果最近也同時釋出iOS 15.7.2更新版本。

Snapdragon 8 Gen 2晶片的便宜手機來了！繼Motorola後這一家也出平價旗艦手機

在Motorola推出僅人民幣3399元的平價Snapdragon 8 Gen 2處理器手機Moto Edge X40之後，Nubia稍早則是宣布僅以人民幣2999元起跳的Z50，同樣搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器規格，重量更僅有197公克。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。