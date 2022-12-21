OPPO秀金色款Reno 8 可凹折手機Find N2、重量更輕盈
今年接連在台灣市場推出Reno 8、Reno 8 Pro及Reno 8Z三款機種後，OPPO 12月20日接續宣布推出Reno 8升級版，推出搭載12GB記憶體與256GB儲存容量款式，並且增加全新輕奢緞面金色配色。而日前在INNO Day 2022期間亮相的新款螢幕可凹折手機Find N2，此次也同步在台灣市場展出。
Reno 8升級版
Reno 8升級版是以先前在台灣市場推出的Reno 8為基礎，進一步將記憶體增加至12GB，同時也將儲存容量升級為256GB，並且加入全新輕奢緞面金色配色。
其餘規格則維持採用聯發科天璣1300，並未搭載OPPO自製晶片MariSilicon X，螢幕畫面更新率則調整為90Hz，對應6.43吋AMOLED面板規格，相機規格則分別配置3200萬畫素視訊鏡頭，以及包含5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭在內規格的主相機模組。
而Reno 8升級版將於12月24日開放首波銷售，預計在2023年1月1日於全通路開賣，建議售價為新台幣16990元，並且將加碼推出獨家限量「金GOLD派禮盒」，內含RHINOSHIELD西牛頓聯名款手機固架與派對必備單品。
此外，OPPO也將舉辦年終歲末感恩祭，將從即日起至2023年1月31日期間進行手機舊換新活動，在活動期間至全台體驗店能以舊機換購指定型號，最高現折新台幣9000元。
Find N2
相比過去推出的Find N，OPPO將Find N2的重量縮減為237公克，重量更比iPhone 14 Pro Max的240公克重量輕一些，主因在於簡化凹折機構，並且採用碳纖維、高強度鈦合金材質，更進一步簡化機構零件數量，從原先的138個減少為100個。
在不犧牲強度情況下，Find N2能對應45度至125度之間任一角度固定，同時獲得德國萊茵TÜV認證的40萬次凹折使用壽命，最薄厚度則是7.4mm，折合後的厚度則是14.6mm。
處理器仍維持採用Qualcomm今年被廣泛使用的Snapdragon 8+ Gen 1，並且採用12GB或16GB的LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB的UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，之67W有線快充，以及可42分鐘完成充電的設計，但並未支援無線充電功能，配色則提供綠色、黑色與白色三款選擇。
內側AMOLED螢幕採用7.1吋設計，中央折痕更標榜縮減67%，解析度則採1920 x 1792設計，長寬顯示比例採9:8.4，依然貼近方形設計，亮度最高對應1550 nits，支援HDR10+，以及1-120Hz畫面動態更新率與480Hz觸控反應率。
外側AMOLED螢幕則採5.54吋設計，支援2120 x 1080解析度與HDR10+顯示效果，最高亮度為1350 nits，支援120Hz畫面更新率，跟內側螢幕一樣都採用上方開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭。
手機背面的主相機，則分別以5000萬畫素、f/1.8光圈與Sony IMX890改光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件的超廣角鏡頭，另外搭配3200萬畫素、支援2倍光學變焦與RGBW像素排列，並且採用Sony IMX709感光元件設計的遠焦鏡頭構成，另外也搭載OPPO自行研發的MariSilicon X影像晶片。
相比Find N的使用模式，OPPO更在Find N2加入支援4096階壓感的OPPO Pen手寫筆功能，並且採用側面指紋識別設計，作業系統則採用基於Android 13的ColorOS 13客製化操作介面，同樣可在螢幕上以分割畫面同時使用不同app。
至於台灣市場是否會接續推出Find N2，目前暫時還無法確認，但OPPO先前確定此款螢幕可凹折手機將在全球市場銷售，因此也有可能藉此引進台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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