Snapdragon 8 Gen 2晶片的便宜手機來了！繼Motorola後這一家也出平價旗艦手機

在Motorola推出僅人民幣3399元的平價Snapdragon 8 Gen 2處理器手機Moto Edge X40之後，Nubia稍早則是宣布僅以人民幣2999元起跳的Z50，同樣搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器規格，重量更僅有197公克。

Z50採用6.67吋、Full HD+解析度且對應144Hz畫面更新率的雙側曲面AMOLED螢幕，搭載8GB、1GB或16GB的2LPDDR5X記憶體，以及128GB、256GB、512GB與1TB的UFS 4.0儲存元件，電池容量則是5000mAh，支援80W有線快充。

相機部分，Z50分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用6400萬畫素、Sony IMX787感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件設計的超廣角鏡頭。

而外型部分則採用黑、白、青三款配色，建議售價從人民幣2999元起跳，最高則是人民幣5999元，將從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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