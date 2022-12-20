OnePlus 11旗艦手機確定明年2月初於印度揭曉

日前確認將在未來3年由OPPO以人民幣100億元投資，並且預告OnePlus 11旗艦手機即將推出消息後，OnePlus確認預計在2023年2月7日於印度新德里舉辦名為「Cloud 11」的新品發表活動。

而發表會重點自然是公布日前預告的OnePlus 11旗艦手機，同時也將公布新款真無線耳機OnePlus Buds Pro 2，預期也會說明以「OnePlus Featuring」計畫打造，並且與Keychron合作的客製化機械式鍵盤。

至於先前消息已經確認OnePlus 11旗艦手機將採用Hasselblad哈蘇相機鏡頭設計，預期也會採用OPPO旗下自研晶片設計，相關說法更指稱此款旗艦手機將搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器、16GB記憶體，以及包含解析度達QHD+、120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，搭載支援100W有線快充設計的5000mAh電池設計，並且搭載5000萬畫素、4800萬畫素與3200萬畫素在內3種規格鏡頭構成的主相機系統。

在日前說法中，OPPO將在未來3年向OnePlus品牌提供人民幣100億元額外投資，同時也說明為了做好產品，可以讓OnePlus品牌未來3年的硬體綜合境利潤率為0，更讓OnePlus成為OPPO旗下獨立運作，並且鎖定性能表現的品牌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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