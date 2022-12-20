看安卓友輕鬆解鎖好羨慕⋯蘋果男問「以後會有虛擬指紋？」 內行說話了

日前一名網友在PTT發文提及朋友的安卓手機具備「虛擬指紋」功能，在辨識解鎖速度相當快，讓使用iPhone 13的Face ID功能卻經常失敗的他投以羨慕眼光。

這名網友認為Face ID功能仍有諸多不足，例如當人躺在床上、戴著口罩或是光線不足的前提下，就算升級至iOS 15.4（開放戴口罩解鎖Face ID）仍然經常會失敗，不禁令他想棄過去使用iPhone指紋解鎖時愉快的經驗，因此他也好奇「不知道蘋果以後會不會多了虛擬指紋功能？」

iPhone 12或之後機種的用戶，現在只要更新到iOS 15.4，就可以立刻升級口罩Face ID。報系資料照／記者黃筱晴攝影

有位內行網友就回文指出，原PO口中所稱的「虛擬指紋」其實叫做「螢幕下指紋辨識」，綜合了超音波指紋辨識（不怕濕氣、手溼沾水干擾辨識）和電容式感應（怕水）的優缺點而成。

他也解釋蘋果其實早已申請螢幕下指紋辨識專利，但也別高興得太早，因為「蘋果很可能只是把專利註冊起來放著，不一定會實際應用到自己的產品線裡面」。

許多網友聽了也紛紛留言，表示「明明Face ID更安全，一堆人想走倒退路實在看不懂」、「蘋果想做的應該是無感解鎖，Apple Watch解鎖也是往這個方向推」、「Face ID現在不錯啊，我用iPhone 12戴全罩安全帽+口罩眼鏡都能順利解開」、「想用指紋解鎖就買iPhone SE第三代啊」。

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