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iPhone 6活過來了！蘋果推舊版本更新 適用機款名單看這裡
蘋果近來不只推出iOS 16.2更新版本，升級不少新功能，而這些看在無緣iOS 16的舊款機型中實在令人羨慕。不過，舊機款也別太難過，蘋果最近也同時釋出iOS 15.7.2更新版本。
iOS 16.2版本於13日正式釋出更新檔，同時也釋出iOS 15.7.2更新版本，iOS 15.7.2版本適用iPhone 6 Plus、7、SE （第一代）、iPad Pro、iPad Air 2、iPad（第5代）、iPad mini 4和iPod touch（第7代）等舊型機種；根據蘋果官方敘述，這次iOS 15.7.2更新主要解決大量安全性更新及修復漏洞，並未加入新功能。
若用戶不想升級iOS 16，當然也可以停留在iOS 15版本當中，選擇更新升級至iOS 15.7.2版本。
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