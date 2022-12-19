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手機比電腦主機板貴「為何年年換？」 眾人點出1要素吐嘈

聯合新聞網／ 綜合報導
現在每個人都有手機，但一支手機的價格動輒上萬元，卻還是有不少人年年更換新機。 示意圖／ingimage
現在每個人都有手機，但一支手機的價格動輒上萬元，卻還是有不少人年年更換新機。 示意圖／ingimage

科技越來越進步，手機功能和款式也越來越多元，現在幾乎人手一支手機，甚至還有人年年換新機，有網友對此就在PTT發文，他說手機價格幾萬元比電腦主機板幾千元還貴，為什麼反而更多人換手機，鄉民們則吐露一個關鍵「因為手機可以炫耀」。

這名網友表示現在手機不便宜，一支就要好幾萬元，等於可以買一堆電腦主機板，沒想到手機反而比主機板還更多人換。他不解地說手機又不能寫作業和打電動，CP值也不高，但電腦主機板卻能插更多東西，應該比手機還更有用才對，為何有人手機幾萬塊年年換，主機板幾千元卻沒有？

貼文一出，不少人吐嘈說「懶得拆機」、「主機板可以放在口袋裏面帶著用嗎？」、「夠用就好了，一直換主機板幹嘛」、「單換主機板又沒升級感」，還有人認為手機可以炫耀，主機板不行，「手機可以炫耀，主機板怎麼炫耀」、「你會帶主機板出門喔？」、「手機可以掏出來啊，太舊的有些人面子掛不住，主機板裝在電腦裡沒人看得到，不用撐面子」、「手機可以亮給別人看，尊崇不凡啊」。

還有網友以專業角度打臉原PO，「不是都整台主機換掉，換主機板幹嘛？」、「主機板怎麼年年換，你CPU其他零件也得跟換」、「你頻繁拆機不怕電腦壞掉？等等就不止幾千了」、「換主機板很麻煩啊，板上面的也要換」、「主機板要配合CPU型號」、「只換主機板是要幹嘛？CPU、RAM、顯卡不換是升級個屁哦」。

PTT 手機

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