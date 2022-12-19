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手機一直沒打開不用會壞嗎？內行人揭「先做1件事」：否則電池壞很快

聯合新聞網／ 綜合報導
手機久未開機使用，恐怕會讓電池大受損傷。歐新社
手機久未開機使用，恐怕會讓電池大受損傷。歐新社

不少人都會經歷新、舊手機交接的尷尬時刻，一名網友就透露他想先買iPhone SE第三代，但不急於馬上使用，而是再繼續使用舊手機一段時間後再換上新機，但他相當擔心「買了一直沒打開會壞嗎？」貼文一出引起許多網友熱議。

這名網友透過PTT發問「請問手機買了一直沒打開會壞嗎？」他表示目前使用的iPhone SE第一代已服役5年，對它已產生感情，因此不想太快換掉它，但又擔心iPhone SE第三代將來會沒貨，所以他想先買起來放著，等過段時間再換上新手機使用。

他打算先買來iPhone SE第三代開箱檢測後就「立刻關機」，並等待3個月後再換掉舊手機，但他好奇「這樣新買的iPhone SE第三代會不會壞掉？」

疑問一出，不少人留言表示「電池會衰退很快」、「缺點是要開機才會知道有沒有壞」、更有內行人指出，「買了之後開機雖然比較少使用，但還是要注意幫它充電維持過半電量，要充電的產品都是這樣，電池才不會壞」。

根據蘋果官網關於電池續航力的描述，電池的使用壽命與它的「化學年齡」有關，不僅會隨時間變化，及充電循環次數和保養方式等因素影響電池壽命，因此蘋果官方建議「當要長時間存放時，請讓iPhone存有一半的充電量」。

蘋果官方建議，若要長時間關機，切記要留下至少一半以上電量。圖取自蘋果官方
蘋果官方建議，若要長時間關機，切記要留下至少一半以上電量。圖取自蘋果官方

PTT iPhone SE 手機 蘋果 Apple

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