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三星Galaxy S23外觀曝！明年出新機再開地圖炮「不惜一切代價」擊敗蘋果iPhone

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒曝光三星Galaxy S23、S23+和S23 Ultra外觀照，和S22差異不大。（翻攝自9to5google）
外媒曝光三星Galaxy S23、S23+和S23 Ultra外觀照，和S22差異不大。（翻攝自9to5google

三星（Samsung）的Galaxy S22系列從2022年3月4日推出至今已逾9個月，外界也期待明年推出新機是否有更多新花樣，外媒日前曝光疑似Galaxy S23系列外觀照，加上傳出三星2023年有「新策略」，目標全力以赴擊敗蘋果

外媒報導，網路日前曝光Galaxy S23、S23+和S23 Ultra的外觀照，與Galaxy S22外觀似乎差不多，像是Galaxy S23 Ultra仍然為方正扁平外型、配備閃光燈、4個鏡頭、S pen手寫筆，前面螢幕側邊也是曲面狀態。

三星Galaxy S23 Ultra（左起）、S23+、S23外觀照，S23+與S23未像S22一樣，背後有鏡頭模組包成塊狀，反而像蘋果iPhone一樣直接凸起。（翻攝自9to5google）
三星Galaxy S23 Ultra（左起）、S23+、S23外觀照，S23+與S23未像S22一樣，背後有鏡頭模組包成塊狀，反而像蘋果iPhone一樣直接凸起。（翻攝自9to5google

外媒曝光三星Galaxy S23 Ultra外觀照，外觀仍維持方正模樣，也有4顆鏡頭。（翻攝自9to5google）
外媒曝光三星Galaxy S23 Ultra外觀照，外觀仍維持方正模樣，也有4顆鏡頭。（翻攝自9to5google

Galaxy S23、S23+一樣維持圓角外型，不過在相機模組上和舊款不同。S22和S22+都有鏡頭模組將相機包起來融為一體，而S23、S23+則和S23 Ultra一樣，鏡頭類似蘋果模樣「直接凸起」。外界也傳出，三星Galaxy S23系列將配備最新的Snapdragon 8 Gen 2晶片，CPU效能比舊款（Snapdragon 8 Gen 1）提升35%，GPU效能則提升25%，最快會在明年2月底推出。

外媒進一步提到，三星傳將在明（2023）年改變銷售策略，執行長韓鐘熙在三星設備體驗部門的主管會議上表示，要想辦法要打造更具競爭力的智慧型手機，不惜一切代價製造更好的產品，而非像中國大陸手機一樣採成本削減，或是做一些虛有其表的手機，企圖打敗蘋果成為地表最強手機，Galaxy S23系列被認為是改變策略的第1步。

外媒曝光三星Galaxy S23+和S23，鏡頭未像S22一樣有模組包成一體。（翻攝自9to5google）
外媒曝光三星Galaxy S23+和S23，鏡頭未像S22一樣有模組包成一體。（翻攝自9to5google

外媒曝光三星Galaxy S23+和S23，鏡頭未像S22一樣有模組包成一體。（翻攝自9to5google）
外媒曝光三星Galaxy S23+和S23，鏡頭未像S22一樣有模組包成一體。（翻攝自9to5google

外媒曝光三星Galaxy S23（上起）、S23+和S23 Ultra外觀照。（翻攝自9to5google）
外媒曝光三星Galaxy S23（上起）、S23+和S23 Ultra外觀照。（翻攝自9to5google

三星 GALAXY 蘋果 iPhone

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