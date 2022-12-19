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消息指稱小米13系列也將推天璣版 可能採用天璣9200處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

小米在今年7月推出Xiaomi 12S系列手機時，同步推出搭載聯發科天璣9000+處理器的Xiaomi 12 Pro天璣版，而相關消息更指稱小米13系列也會推出採用天璣處理器規格版本。

依照微博@數碼閒聊站透露消息，指出小米接下來將在小米13系列增加天璣版，其中預期將採用聯發科新推出的天璣9200處理器，同樣也會搭載與徠卡合作的相機系統。

至於推出時程，或許會等到今年下半年才會有具體消息，有可能配合下半年更新的小米13S系列一同亮相。

從今年vivo率先在旗艦手機X90系列分別加入Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，以及聯發科天璣9200處理器設計，若接下來也確定與小米合作採用新款處理器產品，意味聯發科將近一步擴大與手機業者合作，進而擴大其旗艦處理器產品在更多品牌旗艦手機使用佔比。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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