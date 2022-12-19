消息指稱小米13系列也將推天璣版 可能採用天璣9200處理器
小米在今年7月推出Xiaomi 12S系列手機時，同步推出搭載聯發科天璣9000+處理器的Xiaomi 12 Pro天璣版，而相關消息更指稱小米13系列也會推出採用天璣處理器規格版本。
依照微博@數碼閒聊站透露消息，指出小米接下來將在小米13系列增加天璣版，其中預期將採用聯發科新推出的天璣9200處理器，同樣也會搭載與徠卡合作的相機系統。
至於推出時程，或許會等到今年下半年才會有具體消息，有可能配合下半年更新的小米13S系列一同亮相。
從今年vivo率先在旗艦手機X90系列分別加入Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，以及聯發科天璣9200處理器設計，若接下來也確定與小米合作採用新款處理器產品，意味聯發科將近一步擴大與手機業者合作，進而擴大其旗艦處理器產品在更多品牌旗艦手機使用佔比。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言