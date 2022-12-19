最便宜的Snapdragon 8 Gen 2晶片手機來了？Moto Edge X40價格曝光

在vivo、小米接連推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器手機產品後，Motorola也宣布在新款Moto Edge X40採用相同處理器設計，同時更標榜以更親民價格提供銷售。

依照Motorola宣布消息，Moto Edge X40將以人民幣3399元價格銷售，相較vivo、小米新機價格約有人民幣600元左右差價，成為目前最「便宜」的Snapdragon 8 Gen 2處理器應用機種。

硬體規格方面，Moto Edge X40採用雙側、上下均為曲面的6.67吋OLED螢幕設計，解析度為Full HD+，支援165Hz畫面更新率與IP68等級防水防塵，區分黑色與藍色款式，並且支援8GB或12GB的LPDDR5X記憶體，以及129GB、256GB或512GB的UFS 4.0儲存元件，電池則採4600mAh容量，支援125W有線快充，以及15W無線充電與15W無線反向充電功能。

相機部分，則分別採用6000萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用支援光學防震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配支援2倍光學變焦的1200萬畫素長焦/人像鏡頭。

Moto Edge X40將從即日起於中國市場開放預購，但不確定是否會在全球市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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