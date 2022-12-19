最便宜的Snapdragon 8 Gen 2晶片手機來了？Moto Edge X40價格曝光
在vivo、小米接連推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器手機產品後，Motorola也宣布在新款Moto Edge X40採用相同處理器設計，同時更標榜以更親民價格提供銷售。
依照Motorola宣布消息，Moto Edge X40將以人民幣3399元價格銷售，相較vivo、小米新機價格約有人民幣600元左右差價，成為目前最「便宜」的Snapdragon 8 Gen 2處理器應用機種。
硬體規格方面，Moto Edge X40採用雙側、上下均為曲面的6.67吋OLED螢幕設計，解析度為Full HD+，支援165Hz畫面更新率與IP68等級防水防塵，區分黑色與藍色款式，並且支援8GB或12GB的LPDDR5X記憶體，以及129GB、256GB或512GB的UFS 4.0儲存元件，電池則採4600mAh容量，支援125W有線快充，以及15W無線充電與15W無線反向充電功能。
相機部分，則分別採用6000萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用支援光學防震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配支援2倍光學變焦的1200萬畫素長焦/人像鏡頭。
Moto Edge X40將從即日起於中國市場開放預購，但不確定是否會在全球市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言