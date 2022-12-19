iPhone 14 車禍偵測 + 衛星 SOS 救援成功！急救員順利救出兩名翻車墜谷民眾

開車行駛在偏遠地區發生車禍，報案不知道該怎麼說明自己的位置時，該怎麼辦？日前美國加州洛杉磯國家森林（Angeles National Forest，簡稱「ANF」，又稱「安琪拉國家森林」）的緊急救難人員就遇到類似的事故，事故傷患透過 iPhone 14 的車禍偵測和衛星 SOS 系統進行定位，才得以脫困送醫。

綜合外媒及 Montrose 搜救隊消息，一輛房車在加州洛杉磯國家森林的森林公路上墜落 300 英尺（約 91.44 公尺）的山谷。報案乘客的 iPhone 14 偵測發生車禍，但由於山谷沒有行動網路訊號，因此透過衛星 SOS 緊急服務向救護單位傳送訊息，並提供詳細的經緯度與相關資訊。

救援單位依照 iPhone 14 衛星 SOS 緊急服務訊息的座標資訊調派直升機與救難人員進行緊急救援，才能順利將意外車禍的兩名乘客送到醫院救治。

圖片及資料來源：MacRumors

根據 Apple 蘋果官方網站資料，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列機型可以在沒有行動網路和 Wi-Fi 覆蓋時，使用「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」傳送訊息給緊急服務單位。使用者也可以使用「尋找」App，透過衛星將你的位置與他人分享。

只是截至目前為止，這項功能僅支援美國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭和英國，而且只有 iPhone 14 或 iPhone 14 Pro 啟用後兩年內才能免費使用，超過 2 年的收費方式則是尚未公布。

圖片及資料來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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