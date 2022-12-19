iPhone 14 車禍偵測 + 衛星 SOS 救援成功！急救員順利救出兩名翻車墜谷民眾
開車行駛在偏遠地區發生車禍，報案不知道該怎麼說明自己的位置時，該怎麼辦？日前美國加州洛杉磯國家森林（Angeles National Forest，簡稱「ANF」，又稱「安琪拉國家森林」）的緊急救難人員就遇到類似的事故，事故傷患透過 iPhone 14 的車禍偵測和衛星 SOS 系統進行定位，才得以脫困送醫。
綜合外媒及 Montrose 搜救隊消息，一輛房車在加州洛杉磯國家森林的森林公路上墜落 300 英尺（約 91.44 公尺）的山谷。報案乘客的 iPhone 14 偵測發生車禍，但由於山谷沒有行動網路訊號，因此透過衛星 SOS 緊急服務向救護單位傳送訊息，並提供詳細的經緯度與相關資訊。
救援單位依照 iPhone 14 衛星 SOS 緊急服務訊息的座標資訊調派直升機與救難人員進行緊急救援，才能順利將意外車禍的兩名乘客送到醫院救治。
根據 Apple 蘋果官方網站資料，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列機型可以在沒有行動網路和 Wi-Fi 覆蓋時，使用「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」傳送訊息給緊急服務單位。使用者也可以使用「尋找」App，透過衛星將你的位置與他人分享。
只是截至目前為止，這項功能僅支援美國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭和英國，而且只有 iPhone 14 或 iPhone 14 Pro 啟用後兩年內才能免費使用，超過 2 年的收費方式則是尚未公布。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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