三星傳將打造Galaxy專屬處理器 S23可能配這一款

韓國媒體The ELEC引述消息指稱，三星已經組建晶片開發團隊，並且獨立於三星半導體 (Samsung Semiconductor)之外運作，將打造Galaxy系列機種專屬處理器。

在此之前，市場傳聞三星將與Google、AMD合作打造專屬Galaxy系列手機使用的處理器，而明年預計推出的旗艦手機Galaxy S23系列將全面採用Qualcomm提供處理器產品，並未包含自有Exynos處理器。

而此次消息指出，三星預計打造Galaxy系列機種專屬處理器的團隊，將獨立於三星半導體之外運作，意味將不會與原本三星半導體打造的處理器產品發展產生衝突，同時也能更有彈性地與Google、AMD等業者合作。

另外，新組建的晶片開發團隊將由今年9月開始擔任MX事業部戰略產品開發組組長崔元俊 (Choi Won-joon)負責帶領，而開發處理器產品將針對Galaxy系列機種應用需求進行最佳化，其中可能包含與三星半導體緊密合作，藉此比照Google針對Pixel系列手機打造Tensor系列處理器模式，讓手機能發揮最佳整合運算效能。

若以此佈局來看，可以猜測三星接下來針對Galaxy系列機種打造的處理器產品，將不會比照現有Exynos系列處理器開放對外提供使用，更意味未來三星將在手機應用處理器採不同產品線發展。

至於三星著手打造Galaxy系列機種專用處理器，是否能在市場發展取得優勢，或許就要看其設計應用方向而定，有可能不再像Qualcomm處理器追求極致運算效能，而是更著重與硬體設計配合提高人工智慧運算效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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