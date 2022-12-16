OPPO推全新可凹折手機 Find N2支援手寫筆、Find N2 Flip採直向摺疊

在INNO Day的第二天活動上，OPPO如先前傳聞正式揭曉其新款螢幕可凹折手機，不僅推出以Find N為基礎，並且加入支援手寫筆功能的更新款式Find N2，更推出採直向凹折設計的Find N2 Flip。

Find N2

Find N2的重量更縮減為237公克，重量更比iPhone 14 Pro Max的240公克重量輕一些，主因在於簡化凹折機構，並且採用碳纖維、高強度鈦合金材質，更進一步簡化機構零件數量，從原先的138個減少為100個，在不犧牲強度情況下，還能對應45度至125度之間任一角度固定，同時獲得德國萊茵TÜV認證的40萬次凹折使用壽命，最薄厚度則是7.4mm，折合後的厚度則是14.6mm。

而內側AMOLED螢幕採用7.1吋設計，中央折痕更標榜縮減67%，解析度則採1920 x 1792設計，長寬顯示比例採9:8.4，依然貼近方形設計，亮度最高對應1550 nits，支援HDR10+，以及1-120Hz畫面動態更新率與480Hz觸控反應率。

至於外側AMOLED螢幕則採5.54吋設計，支援2120 x 1080解析度與HDR10+顯示效果，最高亮度為1350 nits，支援120Hz畫面更新率，跟內側螢幕一樣都採用上方開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭。

手機背面的主相機，則分別以5000萬畫素、f/1.8光圈與Sony IMX890改光元件及光學防震設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、Sony IMX581感光元件的超廣角鏡頭，另外搭配3200萬畫素、支援2倍光學變焦與RGBW像素排列，並且採用Sony IMX709感光元件設計的遠焦鏡頭構成，另外也搭載OPPO自行研發的MariSilicon X影像晶片。

不過，處理器仍維持採用Qualcomm今年被廣泛使用的Snapdragon 8+ Gen 1，並且採用12GB或16GB的LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB的UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，之67W有線快充，以及可42分鐘完成充電的設計，但並未支援無線充電功能，配色則提供綠色、黑色與白色三款選擇。

相比Find N的使用模式，OPPO更在Find N2加入支援4096階壓感的OPPO Pen手寫筆功能，並且採用側面指紋識別設計，作業系統則採用基於Android 13的ColorOS 13客製化操作介面，同樣可在螢幕上以分割畫面同時使用不同app。

Find N2 Flip

至於在採直向凹折設計的Find N2 Flip部分，OPPO則是在外側螢幕採用直向設計，藉此與三星、華為、Motorola等品牌設計形式作區隔，並且對應更大顯示範圍，採3.6吋AMOLED顯示面板設計，方便檢視各類即時訊息、顯示QR Code、票、卡，或是透過卡片形式檢視天氣、行事曆等app。

內部螢幕則採6.8吋設計，採用三星提供的E6等級AMOLED面板，解析度為Full HD+，支援120Hz畫面更新率，同樣獲得德國萊茵的40萬次使用壽命認證，一樣採用側面指紋辨識器設計。

凹折機構部分採水滴形設計，藉此讓折合後的螢幕維持更高密合，並且透過UTG玻璃保護螢幕，整體機身重量則是191公克，厚度為7.45mm，折合後的厚度則是16.02mm，分別提供黑色、金色與紫色三款配色。

至於內側螢幕採用視訊鏡頭為3200萬畫素、Sony IMX709感光源、以RGBW像素排列的視訊鏡頭，背面主相機則分別採用5000萬畫素、Sony IMX890感光元件設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，並且可配合凹折機構以不同角度進行拍攝，同樣也能配合外側螢幕以主相機進行自拍。

硬體規格部分，Find N2 Flip採用聯發科的天璣9000+處理器，一樣未採用最新推出的處理器規格，顯示OPPO目前仍不打算將螢幕可凹折手機作為市場主力商品。

其他規格則包含採用8GB、12GB或16GB記憶體，以及包含256GB或512GB的UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4300mAh，支援44W有線快充。

建議售價部分，Find N2將以人民幣7999元起跳價格銷售，從即日起開放中國市場預購，似乎也計畫在全球市場銷售，而Find N2 FLIP則會以人民幣5999元起跳價格銷售，同樣從即日起先開放中國市場預購，未來則確定會在全球市場銷售。

另外，OPPO也同步推出新款Enco X2金色流年配色款式，採用高職感金屬漆呈現絲滑流沙感，建議售價則是人民幣999元，預計在12月23日於中國市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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