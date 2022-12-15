蘋果iPhone 14「車禍偵測＋衛星SOS緊急服務」2合1有多強？直接派直升機救峽谷落難男女
蘋果（Apple）在iPhone 14系列新出「車禍偵測」、「衛星SOS緊急服務」功能，在意外發生當下的即時協助讓人印象深刻，但若把這「兩個功能」結合是否會更強大呢？答案是肯定的！
據《9to5mac》報導，日前載有一男一女乘客的汽車行駛於洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路（Angeles Forest Highway），途中意外墜入約91公尺深的峽谷裡，這時乘客身上的iPhone 14之「車禍偵測」就發揮功用，記錄了墜落事件。
但當時傷者位在峽谷裡，iPhone 14根本無訊號，只能再透過「衛星SOS緊急服務」啟動衛星服務，連結至蘋果的中繼中心，透過專員得知傷者情況及相關位置後，撥打電話尋求協助。隨後派出了救援隊前進現場，還出動直升機順利將2名傷者救起，送往當地醫院。
救難隊表示，可以在短時間內救援到傷者，全因蘋果「衛星SOS緊急服務」及中繼中心提供相當準確的經緯度位置。這也意外讓外界得知，原來「車禍偵測」與「衛星SOS緊急服務」兩者可結合一起使用。
事實上從蘋果官網的「車禍偵測」支援頁面也可看到相關敘述：「如果你有 iPhone 14或iPhone 14 Pro，當你不在行動網路和Wi-Fi覆蓋範圍內，但可以使用『透過衛星傳送的SOS緊急服務』時，『SOS緊急服務』會透過衛星系統將『車禍偵測』通知傳送至緊急服務。」引起網友大讚「這功能真的太棒了」。
Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service— Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) 2022年12月14日
This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V
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