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蘋果iPhone 14「車禍偵測＋衛星SOS緊急服務」2合1有多強？直接派直升機救峽谷落難男女

聯合新聞網／ 綜合報導
救難隊透過iPhone 14「衛星SOS緊急服務」及中繼中心的通報，順利救起受困在峽谷中的男女。（翻攝自MontroseSAR推特）
救難隊透過iPhone 14「衛星SOS緊急服務」及中繼中心的通報，順利救起受困在峽谷中的男女。（翻攝自MontroseSAR推特）

蘋果（Apple）在iPhone 14系列新出「車禍偵測」、「衛星SOS緊急服務」功能，在意外發生當下的即時協助讓人印象深刻，但若把這「兩個功能」結合是否會更強大呢？答案是肯定的！

據《9to5mac》報導，日前載有一男一女乘客的汽車行駛於洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路（Angeles Forest Highway），途中意外墜入約91公尺深的峽谷裡，這時乘客身上的iPhone 14之「車禍偵測」就發揮功用，記錄了墜落事件。

一輛汽車行駛於洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路意外墜入約91公尺深的峽谷裡，乘客身上的iPhone 14之「車禍偵測」發揮功用，記錄了墜落事件。。（翻攝自MontroseSAR推特）
一輛汽車行駛於洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路意外墜入約91公尺深的峽谷裡，乘客身上的iPhone 14之「車禍偵測」發揮功用，記錄了墜落事件。。（翻攝自MontroseSAR推特）

但當時傷者位在峽谷裡，iPhone 14根本無訊號，只能再透過「衛星SOS緊急服務」啟動衛星服務，連結至蘋果的中繼中心，透過專員得知傷者情況及相關位置後，撥打電話尋求協助。隨後派出了救援隊前進現場，還出動直升機順利將2名傷者救起，送往當地醫院。

救難隊表示，可以在短時間內救援到傷者，全因蘋果「衛星SOS緊急服務」及中繼中心提供相當準確的經緯度位置。這也意外讓外界得知，原來「車禍偵測」與「衛星SOS緊急服務」兩者可結合一起使用。

事實上從蘋果官網的「車禍偵測」支援頁面也可看到相關敘述：「如果你有 iPhone 14或iPhone 14 Pro，當你不在行動網路和Wi-Fi覆蓋範圍內，但可以使用『透過衛星傳送的SOS緊急服務』時，『SOS緊急服務』會透過衛星系統將『車禍偵測』通知傳送至緊急服務。」引起網友大讚「這功能真的太棒了」。

如果身處在沒有行動網路和Wi-Fi覆蓋的地方，還是可以使用 iPhone透過衛星連線傳送訊息給緊急服務單位。目前台灣尚未開放「衛星SOS緊急服務」。（翻攝自蘋果官網）
如果身處在沒有行動網路和Wi-Fi覆蓋的地方，還是可以使用 iPhone透過衛星連線傳送訊息給緊急服務單位。目前台灣尚未開放「衛星SOS緊急服務」。（翻攝自蘋果官網）

蘋果「車禍偵測」為iPhone或Apple Watch偵測到嚴重車禍時，會發出警示聲，並顯示畫面提示。（翻攝自蘋果官網）
蘋果「車禍偵測」為iPhone或Apple Watch偵測到嚴重車禍時，會發出警示聲，並顯示畫面提示。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 14 蘋果

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