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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

蘋果iOS 16.2更新「改掉1功能」 果粉全罵爆：根本自廢武功

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果今（14）日釋出iOS 16.2版本更新。示意圖／ingimage
蘋果今（14）日釋出iOS 16.2版本更新。示意圖／ingimage

iOS 16.2版本更新終於在今（14）日正式推出了！此次更新帶來許多實用性極高的新功能，如全新的「無邊記」APP、支援Apple Music開唱／卡拉OK功能、新增鎖定畫面睡眠小工具及用藥提醒等。

許多果粉在更新釋出第一天就搶先升級試用，但多數人都注意到「蘋果自廢武功」，蘋果早先於中國大陸地區用戶的iOS 16.1.1版本加入AirDrop新限制，只能向所有人傳送文件和照片10分鐘，沒想到這項「被罵到爆」的新功能，如今果真在iOS 16.2版本更新釋出時擴展至全球。

一名網友就透過PTT發文討論iOS 16.2版本更新情報，此次更新與稍早蘋果官方透露的內容沒有太大差異，最令他在意的是AirDrop更新限制，開放所有人10分鐘後將會自動關閉，僅限在聯絡人之間接收。

在iOS 16.2更新中，AirDrop被更改成開啟10分鐘後自動關閉。示意圖／擷取自手機畫面
在iOS 16.2更新中，AirDrop被更改成開啟10分鐘後自動關閉。示意圖／擷取自手機畫面

事實上，過去蘋果並未出手限制AirDrop接收對象，但似乎有鑑於過去曾發生多起AirDrop騷擾事件，因此蘋果在此次更新增加這項限制，蘋果也聲稱是想減少不必要的文件共享。

不過，果粉們似乎不太領情蘋果的「好意」，不少人留言罵道「不想被騷擾的話，讓使用者自行關閉就行了，何必設定10分呢？AirDrop也不是沒救過人」、「AirDrop我看一次噓一次」、「AirDrop自廢武功」、「大家不滿的其實是選擇權直接被蘋果剝奪吧」、「AirDrop直接給使用者自行選擇就好，強制就很87」。

PTT iOS 16 APP Apple Music 蘋果

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