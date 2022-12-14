超糗！才喊「和iOS、安卓三足鼎立」 鴻蒙系統照妖鏡驚見「Android System」
華為終端事業群（BG）執行長執行長余承東曾在鴻蒙系統3.0（HarmonyOS 3）發布會上表示，「HarmonyOS已與（蘋果）iOS、Android（安卓）已形成三足鼎立之勢。」但不少中國大陸網友仍覺得HarmonyOS一直有Android的影子，沒想到竟被網友發現HarmonyOS「走光」了。
日前一名大陸網友在影音網站「bilibili（嗶哩嗶哩）」發表「我找到了手機鴻蒙不是安卓套殼的鐵證」影片，可見他原本使用簡體中文版的鴻蒙系統，進入「系統更新→開發人員選項→正在運行的服務」，裡頭有2個HarmonyOS正在運作中，切換成英文之後，原本的HarmonyOS竟然變成「Android System」字眼。
華為曾強調華為不斷開發具有獨特創新功能的HarmonyOS，未來將會成為比Android更強大、更強大的生態系統，如今竟被發現是「披著鴻蒙系統皮的安卓」，該段影片遭大陸網友笑「見證奇蹟的時刻」、「哈哈哈哈哈哈哈哈」、「白骨精現出原形了」、「照妖鏡竟然是語言」。
也有人發現原本一開始HarmonyOS上的圖示其實是Android 12的圖示，「連圖標都不換」。華為緊急將HarmonyOS 3的「Android System」BUG修正，現在也看不到相關安卓字眼了。
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