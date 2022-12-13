安卓螢幕下指紋解鎖過時了？三星研發「Everywhere都是我的解鎖位置」 安全性高25億倍
蘋果（Apple）仍著重在Face ID和Touch ID，但不少安卓（Android）手機已實現「螢幕下指紋辨識」，外媒報導，三星（Samsung）傳出要把「指紋辨識」技術更發揚光大了。
外媒報導，三星的「螢幕下指紋辨識」功能從Galaxy S10至今Galaxy S22發展相當成熟，不過傳出2025年這種功能可能過時了。據法國指紋識別技術公司ISORG行政總裁Dieter May表示，三星正研發OLED 2.0螢幕，而該螢幕本身就具備指紋辨識功能，可以在Galaxy系列手機或平板電腦同時讀取多個指紋，安全性會比S22單一指紋辨識要高25億倍（小編OS：你沒看錯是25「億」倍）。
不僅可以在OLED 2.0螢幕用多個指紋解鎖，未來Galaxy的用戶還不需要擔心是否要對準位置才能解鎖，因為多虧OLED 2.0螢幕及新指紋辨識器技術，可以換得「整個螢幕都是我的解鎖位置」，相當方便。
不過三星未針對該消息做回應，但外界推測，2025年三星將會發表OLED 2.0螢幕及新指紋辨識器技術，但不會用在Galaxy S25上，而是在Galaxy S26或Z系列上首次亮相。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言