安卓螢幕下指紋解鎖過時了？三星研發「Everywhere都是我的解鎖位置」 安全性高25億倍

蘋果（Apple）仍著重在Face ID和Touch ID，但不少安卓（Android）手機已實現「螢幕下指紋辨識」，外媒報導，三星（Samsung）傳出要把「指紋辨識」技術更發揚光大了。

外媒報導，三星的「螢幕下指紋辨識」功能從Galaxy S10至今Galaxy S22發展相當成熟，不過傳出2025年這種功能可能過時了。據法國指紋識別技術公司ISORG行政總裁Dieter May表示，三星正研發OLED 2.0螢幕，而該螢幕本身就具備指紋辨識功能，可以在Galaxy系列手機或平板電腦同時讀取多個指紋，安全性會比S22單一指紋辨識要高25億倍（小編OS：你沒看錯是25「億」倍）。

不僅可以在OLED 2.0螢幕用多個指紋解鎖，未來Galaxy的用戶還不需要擔心是否要對準位置才能解鎖，因為多虧OLED 2.0螢幕及新指紋辨識器技術，可以換得「整個螢幕都是我的解鎖位置」，相當方便。

不過三星未針對該消息做回應，但外界推測，2025年三星將會發表OLED 2.0螢幕及新指紋辨識器技術，但不會用在Galaxy S25上，而是在Galaxy S26或Z系列上首次亮相。

三星Galaxy S22 Ultra（中）為首次結合Note系列的S Pen的手機。（翻攝自三星官網）

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