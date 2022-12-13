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安卓用戶不得不看！你被「盯」了嗎？快更新這項新功能保護隱私

聯合新聞網／ 綜合報導
Google在安卓系統上新增鏡頭與麥克風的啟動提示功能，當用戶的麥克風或鏡頭開起時，會在畫面右上方出現綠色的麥克風或鏡頭圖示。圖擷自Android
Google在安卓系統上新增鏡頭與麥克風的啟動提示功能，當用戶的麥克風或鏡頭開起時，會在畫面右上方出現綠色的麥克風或鏡頭圖示。圖擷自Android

鑑於行動裝置竊聽與偷錄情形嚴重，Google在安卓系統（Android 12）的上新增鏡頭或麥克風啟動的警示，提醒用戶時時關注自己的麥克風跟錄影功能是否有被惡意軟體啟動，因而洩露隱私。

根據《太陽報》報導，Google在安卓系統上新增鏡頭與麥克風的啟動提示功能，當用戶的麥克風或鏡頭開起時，會在畫面右上方出現綠色的麥克風或鏡頭圖示，通知用戶裝置的錄影或錄音功能正在啟用。

此舉是為了防止許多用戶在非自願的情況下，下載了惡意軟體被自動啟用錄音或錄影功能而不自知，因此被竊聽或錄影。這項功能與蘋果的設計相當類似，但一切都是希望用戶可以定期留意自已的裝置螢幕，察覺不對勁的地方。

目前Android 12版本都會有這項功能，若安卓用戶尚未更新到最新版本，可能無法看到這項功能。圖擷自Android
目前Android 12版本都會有這項功能，若安卓用戶尚未更新到最新版本，可能無法看到這項功能。圖擷自Android

目前Android 12版本都會有這項功能，若安卓用戶尚未更新到最新版本，可能無法看到這項功能。而這項警示功能除了可以防止應用程式竊取或偷錄之外，也能從設定功能中查看更仔細的紀錄，看哪些應用程式可以啟用鏡頭與麥克風，曾經啟動的時間與地點也都能一覽無遺。

報導也提醒，若用戶發現鏡頭曾被奇怪應用程式打開，這表示可能正被監視；但也有些應用程式確實是會需要使用到鏡頭，例如Instagram。因此當發現不熟悉的應用程式在紀錄裡時，記得可以從設定裡調整許可權，管理應用程式是否可啟動相機或麥克風，甚至是把詭異的應用程式刪除。

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