果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

iPhone 14 Pro系列一上市便被果粉們瘋狂搶購，除了商品本身太過誘人導致搶購潮之外，日前也因富士康工廠供應中斷因素影響產量供應，因此有許多果粉乾脆轉移目標，現在就將目光聚焦到預計明（2023）年推出的iPhone 15系列，而近日就有外媒爆料，揭露頂規iPhone 15售價。

iPhone 15系列機款謠言滿天飛，最早被揭露的是命名規則將不再依循頂規取名作iPhone 15 Pro Max，而改為「iPhone 15 Ultra」。此外，iPhone 15全系列迎來蘋果有史以來最大改變，除了全系列都將改為Type-C充電口之外，iPhone 15 Pro系列將擁有更多獨佔設備，如搭載A17晶片、潛望式鏡頭等，外觀也有令人耳目一新的改變。

有關果粉們最好奇的售價問題，據外媒《Howtoisolve》爆料，由於iPhone 15 Ultra生產成本預計比iPhone 14 Pro Max高出90美元（約台幣 2,763元），初步估計iPhone 14 Pro Max為1,099美元（約台幣33,730元）起跳，則iPhone 15 Ultra售價將落在1,199至1,299美元之間（約台幣36,807至39,877元之間）。

《Howtoisolve》認為，蘋果自2017年推出iPhone X至今，iPhone始終維持相同價格，因此可以推測iPhone 15的調漲幅度將高達100至200美元 （約台幣3,069至6,138元之間）。

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