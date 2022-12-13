果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光
iPhone 14 Pro系列一上市便被果粉們瘋狂搶購，除了商品本身太過誘人導致搶購潮之外，日前也因富士康工廠供應中斷因素影響產量供應，因此有許多果粉乾脆轉移目標，現在就將目光聚焦到預計明（2023）年推出的iPhone 15系列，而近日就有外媒爆料，揭露頂規iPhone 15售價。
iPhone 15系列機款謠言滿天飛，最早被揭露的是命名規則將不再依循頂規取名作iPhone 15 Pro Max，而改為「iPhone 15 Ultra」。此外，iPhone 15全系列迎來蘋果有史以來最大改變，除了全系列都將改為Type-C充電口之外，iPhone 15 Pro系列將擁有更多獨佔設備，如搭載A17晶片、潛望式鏡頭等，外觀也有令人耳目一新的改變。
有關果粉們最好奇的售價問題，據外媒《Howtoisolve》爆料，由於iPhone 15 Ultra生產成本預計比iPhone 14 Pro Max高出90美元（約台幣 2,763元），初步估計iPhone 14 Pro Max為1,099美元（約台幣33,730元）起跳，則iPhone 15 Ultra售價將落在1,199至1,299美元之間（約台幣36,807至39,877元之間）。
《Howtoisolve》認為，蘋果自2017年推出iPhone X至今，iPhone始終維持相同價格，因此可以推測iPhone 15的調漲幅度將高達100至200美元 （約台幣3,069至6,138元之間）。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言