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vivo揭曉同樣換上Snapdragon 8 Gen 2處理器的iQOO 11系列手機

聯合新聞網／ 楊又肇

在日前推出的X90系列手機率先搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器之後，vivo稍早再次宣布在新款iQOO 11系列也採用相同處理器設計，同時也搭載vivo自行研發的影像晶片V2。

此次推出新機分別為iQOO 11與iQOO 11 Pro，兩者均搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，前者採用解析度為2K+的6.78吋三星E6等級AMOLED螢幕，支援144Hz畫面更新率與300Hz觸控採樣率，而後者採用相同螢幕規格，但從全平面設計改為雙側曲面形式，螢幕下指紋辨識也會從光學設計改為超音波設計方案。

而兩款手機都提供黑、白、綠三種配色，黑色採用玻璃材質背蓋，而其他兩款配色都是採用皮革設計，白色款式更維持與BMW Motorsport合作，電池容量則區分為5000mAh與4700mAh，有線快充則分別對應120W及200W，在iQOO 11 Pro還額外提供50W無線快充。

相機部分，兩款手機都搭載1600萬畫素視訊鏡頭，而iQOO 11主相機分別採用5000萬畫素、三星ISOCELL GN5感光元件的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素、2倍光學變焦人像鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭組合，而iQOO 11 Pro主相機則是分別採用換成與X90相同、與Sony合作客製化的VCS IMX866感光元件，並且對應5000萬畫素設計的廣角鏡頭，超廣角鏡頭則採用三星ISOCELL JN1感光元件、5000萬畫素規格，人像鏡頭則改為1300萬畫素，一樣支援2倍光學變焦。

vivo同時也宣布推出入門款手機iQOO Neo 7 SE，採用聯發科稍早公布的天璣8200處理器，配置6.78吋、支援120Hz畫面更新率的平面規格AMOLED螢幕，並且搭載5000mAh電池容量與120W有線快充，另外則採用6400萬畫素廣角鏡頭在內的主相機。

iQOO 11系列將從人民幣3799元起跳價格銷售，至於iQOO Neo 7 SE建議售價則是人民幣2099元起跳，兩者均從即日起於中國市場開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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