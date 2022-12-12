小米13有「徠味」！1吋感光元件設計採用全新外觀 Ultra機種要再晚點

日前作了多次預告之後，小米終於正式對外揭曉小米13與小米13 Pro兩款旗艦手機，並且確定都搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，同時採用全新外觀設計語言，而小米13 Pro也如預告搭載與小米12S Ultra相同的Sony IMX989、1吋感光元件，全系列機種更搭載徠卡光學鏡頭設計，標榜拍攝具有徠卡風味。

而定位在更高階的小米13 Ultra此次並未一起亮相，預期會等到之後將選在合適時間底發表。

至於此次推出的小米13與小米13 Pro分別定位在準旗艦、旗艦機種並且採用與過往小米系列機種不一樣的設計語言，其中在小米13採用平面、Full HD+解析度與120Hz畫面更新率的6.36吋三星E6等級AMOLED顯示螢幕，而小米13 Pro則採用平面、2K解析度與120Hz畫面更新率設計的三星E6等級AMOLED顯示螢幕。

背面部分則在小米13提供玻璃與皮革兩種版本，小米13 Pro則提供皮革與陶瓷材質設計，兩者均支援IP68等級防水防塵，並且採用LPDDR5X記憶體與UFS 4.0儲存元件設計，電池容量則區分為4500mAh與4820mAh，非別支援67W及120W有線快充，同時均搭載50W無線快充與10W反向無線充電。

相機部分，小米13在主相機廣角鏡頭採用5000萬畫素、Sony IMX800感光元件，另外則配置1200萬畫素超廣角鏡頭與1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，而小米13 Pro則採用Sony IMX989 1吋感光元件，配置5000萬畫素超廣角鏡頭，以及同樣的1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，兩款手機的視訊鏡頭則均配置3200萬畫素規格。

另外，小米13系列均配置徠卡光學鏡頭、原生雙畫質，以及徠卡超色彩影像與寫真人像表現效果，同時鏡頭設計均符合徠卡光學認證，甚至可對應P3廣色域色彩表現，而配合小米13系列人工智慧拍攝功能，更支援萬物對焦、專業模式，並且對應由Adobe實驗室校準的10 bit RAW格式影像，以及4K 10 bit Log影片，更支援Dolby Vision與HDR影片拍攝。

小米更宣布與徠卡共同建立色彩數據庫，將針對4700種拍攝場景進行色彩模型設定，藉此讓使用者更容易透過小米13系列手機拍出具有「徠味」風格影像。

小米13系列將從即日起開放中國市場預購，小米13建議售價將從人民幣3999元起跳，分別提供黑色、白色、藍色與綠色，更可透過小米官網購買限量5萬台、靈感來自跑車的限量客製色，提供紅色、藍色、黃色、綠色與灰色，而小米13 Pro建議售價則從人民幣4999元起跳，同樣提供黑色、白色、藍色與綠色。

小米更額外在小米13 Pro推出至尊套裝組，其中包含搭載12GB記憶體與512GB儲存容量的13 Pro綠色款式，加上小米手錶S2綠色真皮錶帶款式，加上綠色款小米耳機4，以及旅行款皮革保護殼配件，建議售價則是人民幣7999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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