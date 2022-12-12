MIUI 14作業系統發表 容量再少1.5GB、與小米13系列同步推出

如同過往的MIUI客製化介面設計，小米此次除了揭曉旗艦手機小米13系列，更同步揭曉與小米13系列手機一同推出的新版客製化操作介面MIUI 14，同樣標榜以人為中心、連接萬物為目標，並且確保個人隱私安全。

除了此次率先搭載於小米13系列，小米更宣布將從2023年2月開始將MIUI 14帶到更多小米手機，預期也會針對國際市場推出相應使用版本。

相比MIUI 13，小米表示MIUI 14的系統空間將再減少1.5GB佔用容量，系統記憶體佔用量更縮減至3.3GB，並且將開機自動啟用程式數量減少12%，系統內不可移除app僅剩下8個。為了解決系統擁擠問題，小米更表示在MIUI 14針對較少使用app進行壓縮，以及清理重複檔案文件功能，另外也能快速關閉各類常駐通知訊息。

另外，小米更表示在MIUI 14採用光子引擎架構，從Android作業系統底層進行調整，讓MIUI 14操作反應速度大幅提升，即便在重度使用情況下也不影響手機解鎖、查看通知，或是啟動app的速度感受，同時也讓諸多第三方應用服務可以更流暢操作，藉此達成省電效果。

依照小米表示，從中國地區最常被使用的微信、抖音等服務，在MIUI 14環境下分別可節省約16%及22%電量，同時目前也有更多第三方應用服務與小米合作整合光子引擎架構設計。

而在萬物互連部分，小米表示在MIUI 14配合演算法與連接協議整合之下，分別可在連接設備發現速度提升50%，連接速度則提升12%，而資料傳輸速度則可提升77%，同時更在米家8.0版本加入多端操作介面統一設計，讓使用者無論透過手機、平板或智慧顯示螢幕都能獲得相同操作體驗，並且以人為中心作為設計發想，讓使用者連接操作各類物聯網裝置可以更加直覺，例如增加全新自動化應用，以及更方便與家人共享。

至於在隱私部分，MIUI 14則是強化端點隱私安全，讓更多敏感資訊可以維持在裝置端使用，無須上傳至雲端，同時更強化圖像文字識別能力、支援即時字幕與翻譯功能，資訊同樣標榜可在裝置端完成運算，無須將資料上傳至雲端進行協同運算，同時也針對app下載、安裝及使用過程確保安全保障，另外更針對了年長使用者保留更方便使用的長輩模式。

MIUI 14將配合小米13系列一同推出，預計2023年2月開始將針對小米12S系列、小米MIX Fold 2、Redmi K50系列提供更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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