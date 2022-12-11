蘋果明年起全面提供iCloud全程加密功能 先開放美國用戶測試

蘋果宣布，包含iCloud進階資料防護 (Advanced Data Protection)、iMessage聯絡人金鑰驗證 (Contact Key Verification)，以及Apple ID安全金鑰 (Security Keys for Apple ID)在內的iCloud全程加密安全功能，將於2023年開始向全球地區用戶開放使用。

其中，在iCloud進階資料防護功能將提供全程加密，並且可讓使用者手動開啟。

目前iCloud服務已經提供iCloud Keychain密碼、健康App的健康資料等14項類別資料全程加密傳輸，藉此確保使用者資料隱私安全。而開啟iCloud進階資料防護功能之後，則可讓加密類別資料增加至23種，包含iCloud備份、相片與筆記內容都會以加密形式保護。

不過，包含iCloud Mail、聯絡人及行事曆資料並未提供加密，主要是考量能與其他同類型服務資料互通，因此並未額外進行全程加密，僅在傳輸過程提供加密保護。

至於在iMessage的聯絡人則是透過金鑰比對方式驗證，藉此確保使用者通訊時的隱私安全，主要針對政府機構、特定人士使用需求打造，在聯絡人雙方均開啟金鑰驗證功能時，即可使用。

若發生有心人士發動竊聽攻擊時，聯絡人雙方都會接獲蘋果系統發出通知，藉此了解有人正在竊聽。同時，聯絡人亦可透過2次驗證，或是藉由FaceTime等方式確認彼此身分。

另外，Apple ID安全金鑰功能則是允許使用者透過第三方實體金鑰進行身分驗證，主要源自2015年開始啟用的2次驗證機制的延伸設計，讓使用者能以更多元方式進行登入身分驗證。

此次更新將在2023年開放全球地區使用者使用，而全程加密功能則會先透過Beta測試計畫開放美國地區使用者測試，預計今年底於美國境內開放使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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