快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

Pixel手機歷來最大更新 增安全瀏覽、清晰通話功能

中央社／ 台北9日電

Google推出Pixel手機歷來最大規模功能更新，包括Google One VPN安全瀏覽、清晰通話、講者標籤等，今天起從Pixel 4a到最新的Pixel 7、Pixel 7 Pro和Pixel Watch裝置將陸續收到更新。

Google今天在官方部落格發文說明，Pixel 7和Pixel 7Pro使用者可透過Google One VPN保障線上活動的安全，無論何種應用程式或網路瀏覽器均適用，而且不須額外付費。

此外，Pixel用戶現在可以透過全新整合的安全性與隱私設定，在同一個位置查看安全性和隱私權設定、風險級別和其他資訊，更輕鬆保護自己的手機、帳戶和密碼。

透過「清晰通話」功能，Pixel 7和Pixel 7 Pro會強化通話對象的聲音並降低背景噪音，即使對方在比較嘈雜的地點，也能更清楚聽見對方聲音。

藉由全新的「講者標籤」功能，當透過Pixel 6系列或更新的Pixel裝置針對英文對話內容進行錄製與轉錄時，錄音工具會識別每位說話者並加上標籤，也會在說話者變換的時候換行。

Google也預告將在2023年1月推出「空間音訊」功能，讓使用者能更沉浸在觀賞或是收聽的媒體內容中。與Pixel Buds Pro耳機搭配使用時，Pixel裝置將會支援「頭部追蹤空間音訊」功能，當用戶在觀看喜愛的電影和節目時，會覺得自己身處音場的正中央。

Pixel Google

延伸閱讀

Google對Pixel「功能推送」正式推出 更新規模歷來最大

Google Pixel Fold摺疊機10大規格、超詳細模樣外洩！明年這時間登場強軋三星Galaxy Fold

傳港警要求刪違反國安法短片 Google不回應

開箱影片／Google Pixel Watch導航「錶」現No.1、圓潤錶面科技感 可惜有1遺憾

相關新聞

Google對Pixel「功能推送」正式推出 更新規模歷來最大

Google為自家手機Pixel設計的功能推送正式推出，本次功能更新規模是歷來最大，Google Pixel Watch...

Google Pixel Fold摺疊機10大規格、超詳細模樣外洩！明年這時間登場強軋三星Galaxy Fold

雖然摺疊手機市場目前僅占整體手機市場的1%，以三星為例，表示這些摺疊機用戶對設備滿意度高，因此更看好未來發展。現在，Google也要在摺疊機市場大餅搶一杯羹了！外媒昨（8）日曝光「最準確」的Google Pixel Fold摺疊手機，直接對軋三星Galaxy Fold，並發布可能上市的日期。

蘋果AirDrop在陸「所有人傳送限制10分鐘」效果奇佳？將拓展全球 激果粉製哏圖酸爆

蘋果（Apple）先前針對中國大陸，在iOS 16.1.1版本加入了AirDrop新的限制，只能向所有人傳送文件和照片10分鐘，沒想到未來真的將擴展至全球，引起果粉批評，就有國外網友大酸「一定是對中國大陸的鎮壓效果很好，所以才會把它擴展到全世界。」

Fairphone 4手機登場更環保！可自行更換零件、5年手機保固

由創立於2013年的Fairphone打造，同樣標榜藉由模組化設計、可讓使用者自行維修的Fairphone 4，今日 (12/8)宣布與台灣代理商皇鋒通訊、遠傳電信合作引進，將從即日起開放台灣市場預購，並且將在12月12日於全台遠傳電信門市銷售。

Nothing學大廠1年出1支新機？執行長：未有計畫推Phone (2)

Nothing稍早宣布旗下推行產品，包含Phone (1)手機，以及Ear (stick)與Ear (1)兩款耳機已經累積銷售超過100萬組，但Nothing創辦人暨執行長裴宇 (Carl Pei)表示目前仍未有計畫推出第二款手機Phone (2)產品。

美國i14 Pro等待時間縮短 消費者有望及時收到耶誕禮物

瑞銀分析師指出，隨著鴻海集團在中國大陸鄭州廠的供應干擾減輕，美國市場的蘋果iPhone 14 Pro機型等待到貨時間縮短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。