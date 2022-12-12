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爆料者曝光 Google Pixel Fold 折疊手機的詳細規格設計與照片

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Howtoisolve、MacRumore
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繼傳聞已久的 Google 折疊手機 Pixel Fold 跑分曝光之後，知名爆料者 OnLeaks 在網路披露 Google Pixel Fold 的詳細規格、上市日期等資訊，據稱 Google Pixel Fold 的尺寸外型類似 Oppo Find N，手機有 2 個螢幕設計，顯示器是來自三星公司的 OLED 面板與 UTG 超薄玻璃。

OnLeaks 爆料 Pixel Fold 的外側有一個 5.79 吋螢幕，螢幕頂部有穿孔相機鏡頭設計，翻開手機尺寸為 158.7mm × 139.7mm × 5.7mm，大螢幕為 7.69 吋，在右上方邊框留有一個相機鏡頭，外型尺寸基本上與 Oppo Find N 折疊機的高度相同，但寬度多一點。

圖片及資料來源：Howtoisolve、MacRumore
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機背的鏡頭設計造型延續 Google Pixel 7 系列，橫向的相機模組外圍有鋁合金框架，是三鏡頭系統和一個 LED 補光燈，SIM 卡則是在外螢幕的底部，並且採用 USB-C 充電，還具有指紋辨識的電源按鈕。

此外，據傳 Pixel Fold 將搭載 Google Tensor G2 處理器晶片，並配備至少 12GB RAM，搭載 Android 13 作業系統，售價為 1,799 美元起跳，並將在 2023 年 5 月發表，預計會有黑色和銀色兩種顏色。

圖片及資料來源：Howtoisolve、MacRumore
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold

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