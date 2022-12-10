Google針對Pixel手機、Pixel Watch釋出多項功能升級，強化隱私與安全

Google稍早宣布針對Pixel系列機種釋出多項更新，其中包含Pixel 4a到近期推出的Pixel 7系列，以及Pixel Watch都將陸續獲得升級。

此次更新包含在Pixel 7系列加入Google One VPN服務，並且加入全新整合的安全性與隱私設定，另外也能讓使用者透過Pixel系列手機開啟清晰通話功能。而針對Pixel 6系列以後機種則是在錄音工具增加全新講者標籤功能，在進行英文對話內容時，會自動識別不同講者，並且針對不同對話段落加上個別標籤作為識別。

至於在Pixel Watch部分則是加入支援Fitbit睡眠檔案，讓使用者更容易了解個人睡眠狀況，而Google預計在2023年1月針對Pixel機種加入「頭部追蹤空間音訊」功能，配合Pixel Buds Pro使用即可感受更真實音場表現，另外也能透過有線全罩耳機開啟空間音訊功能。

此次更新具體細節如下：

安全地瀏覽網路

Pixel 7和Pixel 7 Pro的使用者可以透過 Google One VPN 保障線上活動的安全，無論何種應用程式或網路瀏覽器均適用，而且不需額外付費。

無論是在機場、當地咖啡店或使用 Google 上網時，Google One 提供的 VPN 服務將協助確保無法從你的線上瀏覽活動辨識出你的身份。歡迎前往此處，進一步瞭解 Google One VPN如何額外提供一層線上防護機制。

全新整合的安全性與隱私設定

現在，你可以透過全新整合的安全性與隱私設定，在同一個位置查看安全性和隱私權設定、風險級別和其他資訊，更加輕鬆且便利地保護自己的手機、帳戶和密碼。

另外，透過新的動作資訊卡通知可以讓你進一步瞭解可能的安全性風險，並按照資訊卡中的簡單步驟提高裝置的安全性與隱私性。

聽見了嗎？通話更加清晰！

講電話時，無法聽清楚對方的聲音實在讓人困擾。透過「清晰通話」功能，Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 會強化你通話對象的聲音並降低背景噪音，即使對方在比較嘈雜的地點，也能更清楚聽見對方的聲音 — 這項功能推出，仰賴全新 Google Tensor G2 晶片的助力。

讓裝置自動做筆記並記錄不同講者

透過全新的「講者標籤」，Pixel 的錄音工具現在變得更加聰明了。

當透過 Pixel 6 系列或更新的 Pixel 裝置針對英文對話內容進行錄製跟轉錄時，錄音工具會識別每位說話者並加上標籤，也會在說話者變換的時候換行。你可以在錄製訪談、會議、課程或群組對話的時候，分別為不同參與者加上標籤。

這項功能可透過機器學習技術，在裝置端就即時處理講者標籤，因此你可以在一邊錄製語音內容的同時看到即時的標記過程。當語音內容錄製完成之後，使用者就可以輕鬆將講者標籤改為說話者的名字。

更了解自己的睡眠

Fitbit 睡眠檔案 現在可於 Pixel Watch 使用，能讓你進一步瞭解自己的睡眠情形，還有睡眠模式所代表的意義，進一步透過小撇步獲得有更品質的休息時間。

這項廣受使用者喜愛的 Fitbit Premium 功能 會從 10 個面向評估你的睡眠習慣，例如：持續時間、就寢時間一致性和干擾，並進一步歸類為 6 種睡眠動物中的其中一種。

這些睡眠檔案跟資料結果會將會每個月隨著使用者行為跟數據而有所變化，讓你透過這些資訊來調整自己的睡眠習慣。每個月佩戴 Pixel Watch 就寢至少 14 晚，即可在下個月的第一天查看相關睡眠資料。

Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 現在也開始支援咳嗽打呼偵測功能。

Pixel 能夠幫助你更輕鬆地掌握有可能影響自己睡眠的因素，像是半夜咳嗽及打呼，或是在就寢時間內使用裝置的時間。你可以透過「時鐘」或是「數位健康」應用程式，輕鬆設定自己的就寢時間並檢視相關特色功能。

讓 Pixel 手機和手錶更加展現你的個人風格

現在，你也可以透過三張全新的精選文化主題桌布來自訂 Pixel 手機風格，一同慶祝國際身心障礙者日。這三款桌布是由藝術家、詩人、Podcast 創作者和作家 Morgan Harper Nichols 所繪製，作品靈感源自於現實生活中的互動與故事。

或者你也可以透過全新的「動態繁花」系列桌布，讓美豔動人的花朵隨著你的 Pixel 手機一同擺動。

不僅如此，使用者現在可以透過更多資訊方塊，在手錶上獲得更個人化的資訊。像是「天氣」應用程式，就加入了全新的日出/日落時間資訊方塊可供選用。另外，你也可以釘選五位最常互動的聯絡人，透過輕觸就可以更快速地撥打電話或傳送訊息給對方，更輕鬆地與他們保持聯繫。

更多功能將於全新年度登場

我們將在 1 月推出「空間音訊」功能，讓使用者能夠更加沉浸在觀賞或是收聽的媒體內容中。

與 Pixel Buds Pro 搭配使用時，Pixel 裝置將會支援「頭部追蹤空間音訊」功能，當你在觀看喜愛的電影和節目時，會覺得自己身處音場的正中央。或者，你也可以在使用有線耳罩式耳機時，開啟空間音訊功能，享受像是私人家庭劇院的體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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