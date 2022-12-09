聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google Pixel Fold摺疊機10大規格、超詳細模樣外洩！明年這時間登場強軋三星Galaxy Fold
雖然摺疊手機市場目前僅占整體手機市場的1%，以三星為例，表示這些摺疊機用戶對設備滿意度高，因此更看好未來發展。現在，Google也要在摺疊機市場大餅搶一杯羹了！外媒昨（8）日曝光「最準確」的Google Pixel Fold摺疊手機，直接對軋三星Galaxy Fold，並發布可能上市的日期。
外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，並曝光可能上市日期為2023年5月。《聯合新聞網》整理出10大規格重點：
1.主螢幕7.69吋、外螢幕5.79吋2.大小為158.7 x 139.7 x 5.7 mm（含凸起的鏡頭為8.3mm）3.晶片為Tensor G2；12GB RAM4.顏色有銀色與黑色2色5.鏡頭部分，主螢幕與外螢幕各有1鏡頭，外螢幕為挖孔設計；背後3鏡頭，如同Pixel 7一樣背後為長條狀凸起設計6.螢幕上下方共2個揚聲器，提供平衡體驗7.沒有3.5mm耳機孔、上下各有1個麥克風孔8.電量增加9.有望支援手寫筆10.價格：1799美元（約台幣5萬5106元）
外媒還認為，Google Pixel Fold強勢來襲，有望在明年的美國市場擠下三星Galaxy Fold，成為Q2最熱門的摺疊手機，不過價格高達台幣5萬5106元，加上重量可能無法像一般手機一樣輕盈，要看使用者是否會埋單了。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言