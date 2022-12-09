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Google Pixel Fold摺疊機10大規格、超詳細模樣外洩！明年這時間登場強軋三星Galaxy Fold

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。（翻攝自howtoisolve）
外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。（翻攝自howtoisolve

雖然摺疊手機市場目前僅占整體手機市場的1%，以三星為例，表示這些摺疊機用戶對設備滿意度高，因此更看好未來發展。現在，Google也要在摺疊機市場大餅搶一杯羹了！外媒昨（8）日曝光「最準確」的Google Pixel Fold摺疊手機，直接對軋三星Galaxy Fold，並發布可能上市的日期。

外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，並曝光可能上市日期為2023年5月。《聯合新聞網》整理出10大規格重點：

外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。（翻攝自howtoisolve）
外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。（翻攝自howtoisolve

外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。圖為黑色款。（翻攝自howtoisolve）
外媒8日曝光Google Pixel Fold渲染圖及詳細規格，認為明年有望成為美國市場最熱門的摺疊手機。圖為黑色款。（翻攝自howtoisolve

1.主螢幕7.69吋、外螢幕5.79吋
2.大小為158.7 x 139.7 x 5.7 mm（含凸起的鏡頭為8.3mm）
3.晶片為Tensor G2；12GB RAM
4.顏色有銀色與黑色2色
5.鏡頭部分，主螢幕與外螢幕各有1鏡頭，外螢幕為挖孔設計；背後3鏡頭，如同Pixel 7一樣背後為長條狀凸起設計
6.螢幕上下方共2個揚聲器，提供平衡體驗
7.沒有3.5mm耳機孔、上下各有1個麥克風孔
8.電量增加
9.有望支援手寫筆
10.價格：1799美元（約台幣5萬5106元）

Google Pixel Fold渲染圖可見外螢幕和主螢幕都各有1鏡頭，其中外螢幕（見圖）為挖孔鏡頭設計。（翻攝自howtoisolve）
Google Pixel Fold渲染圖可見外螢幕和主螢幕都各有1鏡頭，其中外螢幕（見圖）為挖孔鏡頭設計。（翻攝自howtoisolve

Google Pixel Fold渲染圖可見外螢幕和主螢幕（見圖）都各有1鏡頭。（翻攝自howtoisolve）
Google Pixel Fold渲染圖可見外螢幕和主螢幕（見圖）都各有1鏡頭。（翻攝自howtoisolve

外媒還認為，Google Pixel Fold強勢來襲，有望在明年的美國市場擠下三星Galaxy Fold，成為Q2最熱門的摺疊手機，不過價格高達台幣5萬5106元，加上重量可能無法像一般手機一樣輕盈，要看使用者是否會埋單了。

Google Pixel Fold渲染圖可見手機將有黑色與銀色2款顏色，手機闔起時似乎沒什麼縫隙。（翻攝自frontpagetech）
Google Pixel Fold渲染圖可見手機將有黑色與銀色2款顏色，手機闔起時似乎沒什麼縫隙。（翻攝自frontpagetech

Google Pixel Fold渲染圖可見背後有3鏡頭，依舊設計成長條壯凸起模樣。（翻攝自frontpagetech）
Google Pixel Fold渲染圖可見背後有3鏡頭，依舊設計成長條壯凸起模樣。（翻攝自frontpagetech

摺疊手機 螢幕 鏡頭 Pixel Google

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