Nothing學大廠1年出1支新機？執行長：未有計畫推Phone (2)

Nothing稍早宣布旗下推行產品,包含Phone (1)手機,以及Ear (stick)與Ear (1)兩款耳機已經累積銷售超過100萬組,但Nothing創辦人暨執行長裴宇 (Carl Pei)表示目前仍未有計畫推出第二款手機Phone (2)產品。

依照裴宇說法,Nothing不會像其他品牌業者在一年內推出多款產品,因此接下來將會更著重在Phone (1)手機的軟體更新,並且持續強化功能使用體驗,同時也針對Google今年釋出的Android 13作業系統進行最佳化。

同時,在接受美國CNBC電視台訪談時,裴宇更透露目前已經與美國電信業者進行洽談,未來將有機會進駐美國電信市場,但目前仍未有更進一步確定消息。

而從品牌剛建立超過1年多的時間來看,Nothing旗下產品已經累積銷售超過100萬組,其中Phone (1)累積銷售超過50萬組,而Ear (1)和Ear (stick)加總銷售數量也超過60萬組,相比2021年的2000萬美元營收表現更成長10倍,超過2.5億美元。

裴宇強調,目前Nothing依然處於虧損狀態,但預期將可在2024年轉為正向獲利,而雖然因為匯率影響導致在美元價格產生明顯成本開銷,不過卻在英鎊及歐元,或是印度盧比定價市場產生獲利。

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.



Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.