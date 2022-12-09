Nothing學大廠1年出1支新機？執行長：未有計畫推Phone (2)

蘋果（Apple）先前針對中國大陸，在iOS 16.1.1版本加入了AirDrop新的限制，只能向所有人傳送文件和照片10分鐘，沒想到未來真的將擴展至全球，引起果粉批評，就有國外網友大酸「一定是對中國大陸的鎮壓效果很好，所以才會把它擴展到全世界。」

2022-12-09 09:32