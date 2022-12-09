Nothing學大廠1年出1支新機？執行長：未有計畫推Phone (2)
Nothing稍早宣布旗下推行產品，包含Phone (1)手機，以及Ear (stick)與Ear (1)兩款耳機已經累積銷售超過100萬組，但Nothing創辦人暨執行長裴宇 (Carl Pei)表示目前仍未有計畫推出第二款手機Phone (2)產品。
依照裴宇說法，Nothing不會像其他品牌業者在一年內推出多款產品，因此接下來將會更著重在Phone (1)手機的軟體更新，並且持續強化功能使用體驗，同時也針對Google今年釋出的Android 13作業系統進行最佳化。
同時，在接受美國CNBC電視台訪談時，裴宇更透露目前已經與美國電信業者進行洽談，未來將有機會進駐美國電信市場，但目前仍未有更進一步確定消息。
而從品牌剛建立超過1年多的時間來看，Nothing旗下產品已經累積銷售超過100萬組，其中Phone (1)累積銷售超過50萬組，而Ear (1)和Ear (stick)加總銷售數量也超過60萬組，相比2021年的2000萬美元營收表現更成長10倍，超過2.5億美元。
裴宇強調，目前Nothing依然處於虧損狀態，但預期將可在2024年轉為正向獲利，而雖然因為匯率影響導致在美元價格產生明顯成本開銷，不過卻在英鎊及歐元，或是印度盧比定價市場產生獲利。
Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022
Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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